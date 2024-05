Visualizzazioni: 153

Crisi Amministrativa bilancio consuntivo bocciato e profondi dissensi

Crisi Amministrativa – Durante l’ultimo incontro del Consiglio Comunale di Bastia, tenutosi ieri sera, si è assistito a un significativo cambiamento nel panorama politico della città con la bocciatura del Bilancio Consuntivo per l’anno 2023. Con una maggioranza di voti contrari, la decisione segna un punto di svolta, evidenziando una crisi di leadership che ha ridotto l’amministrazione precedente, una volta dominante, in una minoranza impotente.

Negli ultimi mesi, il clima di stallo creato dalla persistenza della sindaca, sig.ra Lungarotti, a non cedere la guida della città nonostante la perdita della maggioranza ha sollevato numerose critiche. Questa ostinazione, scrive il Pd, ha portato a un blocco istituzionale che ha seriamente compromesso il funzionamento dell’ente locale, limitando la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Il comportamento della giunta attuale, descritto come un tentativo di mantenere il potere a discapito della governance efficace, ha suscitato non solo il malcontento popolare, ma anche una spaccatura all’interno del tessuto politico stesso. La collaborazione tra il consigliere Fratellini e la consigliera Degli Esposti per contrastare la sindaca ha ulteriormente infiammato le tensioni, con implicazioni che si sono riflesse negativamente sull’amministrazione cittadina.

Questi eventi hanno culminato in una seduta consiliare turbolenta, durante la quale alcune figure chiave come le consigliere Degli Esposti e Migliorati hanno lasciato l’aula al momento della votazione della TARI, evidenziando ulteriori crepe nella già fragile coalizione di governo. Allo stesso tempo, ex membri della maggioranza hanno dimostrato un allineamento con indicazioni opposte, votando in favore del bilancio e rivelando così dinamiche interne complesse e contraddittorie.

La situazione attuale di Bastia è il riflesso di un’amministrazione che sembra aver esaurito le proprie energie e le proprie idee, lasciando la città in uno stato di paralisi. La cittadinanza è giustamente preoccupata di fronte a questa incapacità di progresso e di adattamento ai cambiamenti e alle sfide che si presentano, un sentimento che la sindaca ha cercato di placare promettendo rinnovamenti in vista delle prossime elezioni amministrative.

Questo scenario pone serie questioni sulla capacità dell’attuale amministrazione di recuperare la fiducia dei suoi cittadini e sulla possibilità di superare una fase così critica per il futuro di Bastia.