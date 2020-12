Dal Governo nuovi aiuti alle famiglie del comune di Bastia Umbra

In sede di Consiglio Comunale del 27 novembre, abbiamo appreso che per il nostro Comune sono in arrivo ulteriori 141.000 euro (rispetto a quelli già stanziati in primavera) da destinare ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà. L’ordinanza firmata dalla Protezione Civile è già stata messa in atto e il Ministero dell’Interno ha già provveduto all’emissione dei mandati di pagamento.

Tale intervento economico dà immediata risposta all’allarme lanciato da alcuni Comuni, per sostenere quei cittadini che a causa della chiusura di molte attività produttive si trovano in una situazione di disagio economico.

A questi, sono da aggiungere altri fondi da ripartire all’interno della Zona Sociale 3, nello specifico:

000 euro per il Progetto “Noi insieme” che coinvolgerà circa 60 famiglie dei territori che riceveranno un sostegno dai 400 ai 600 euro al mese per i primi 6 mesi dell’anno;

000 euro per il Progetto “Family Teck” per sostenere l’acquisto di materiale tecnologico necessario per l’espletamento dello smart working o della DAD.

La Giunta ha assicurato che in breve tempo saranno disponibili nei canali ufficiali del Comune le informazioni e i bandi specifici per accedere a questo tipo di finanziamento.

Accogliamo con grande gratitudine questa attenzione e questo aiuto economico erogato dal Governo centrale. Invitiamo i concittadini di Bastia che sono interessati ad usufruire di questa opportunità a prendere contatti con gli appositi Uffici Comunali – Settore Sociale.

Dobbiamo anche specificare che oltre i 140 mila euro per i buoni erogati nella prima ondata pandemica, ai quali si aggiungono i 141 mila euro della seconda ondata e sopra menzionati da destinare sempre ai buoni pasto, dal Governo è arrivata anche una ulteriore cifra di 1 milione e 200 mila euro di ristoro ai mancati incassi del Comune.

In totale circa 1 milione e 600 mila euro stanziati dal Governo per il Comune di Bastia!

Ci chiediamo se a fronte di così tanti soldi, l’Amministrazione abbia saputo mettere in campo azioni concrete a sostengo delle famiglie e delle imprese del nostro territorio. Quanti di questi soldi sono stati investiti in aiuti alla comunità e al tessuto industriale della città?

La risposta è davanti gli occhi di tutti./Gruppo Pd