Dopo dimissioni di Fratellini, convocato il prossimo consiglio comunale

A seguito delle dimissioni di Fratellini sostituito a tempo di record dal consigliere Mauro Timi che per accettare l’incarico conferito con decreto del Sindaco ha dovuto dare le dimissioni, è stato convocato un consiglio comunale per il giorno sabato 10 febbraio alle ore 11, al fine di procedere alla surroga del consigliere che entrerà come primo dei non eletti della lista Lungarotti Sindaco.

L’ordine del giorno, trasmesso ai consiglieri senza preavviso, prevede nei primi punti l’approvazione da parte del Consiglio degli atti necessari in questi casi, contiene anche una variazione al bilancio di previsione e al dup approvati poco più di un mese fa, una mozione del PD e 5 Stelle a sostegno del salario minimo e una interrogazione presentata dai consiglieri Degli Esposti e Migliorati, sulla diffida pervenuta in relazione all’abbattimento dei pini in Viale Giontella e Via San Francesco.

Il prossimo consiglio sarà quindi il primo banco di prova del nuovo assetto del Consiglio Comunale, all’interno del quale il numero legale e la maggioranza dei voti sulle delibere ci sarà solo grazie alla disponibilità delle opposizioni o dei consiglieri usciti dalla coalizione di maggioranza che hanno dichiarato il sostegno esterno alla giunta; una questione delicata e di rilevanza politica, proprio perché i consiglieri rimasti a sostegno del Sindaco (che sono al momento cinque in attesa che con la surroga diventino sei). non riuscirebbero a garantire il numero legale neanche in caso di seconda convocazione il lunedì 12 febbraio alle ore 18.30.

Al momento non ci sono notizie in merito a chi della Lista Lungarotti accetterà di sostituire l’ex consigliere Timi, oggi assessore all’Assetto del territorio ed Ambiente; gli aventi diritto sono nell’ordine: Susta Mirko, Degli Esposti Michela, Marinelli Pamela, Marco Fortebracci.