Ecoisole, l’Amministrazione si confronta con le consigliere Furiani e Fatigoni

Nel pomeriggio di oggi, Lunedi 31 Gennaio, il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore all’Ambiente, Vice Sindaco Francesco Fratellini, coadiuvati dal geom. Porzi Stefano che segue il servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Bastia Umbra, hanno incontrato le consigliere comunali Ramona Furiani e Luisa Fatigoni le quali avevano richiesto un incontro per parlare di alcuni aspetti riguardanti il nuovo sistema di raccolta differenziata che è entrato in funzione da alcuni giorni, con l’utilizzo delle ecoisole in sostituzione dei mastelli in alcune zone del territorio.

Le consigliere hanno riportato le criticità del servizio, criticità già note anche all’Amministrazione che da subito monitora raccogliendo tutti gli elementi, anche attraverso la voce e il contributo dei cittadini, da portare all’incontro già precedentemente programmato per il prossimo Giovedì tra la Giunta comunale e Gest-Gesenu, gestore del sistema di raccolta differenziata.