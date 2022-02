Ecoisole, le consigliere Pd presentano le richieste di migliorie

Un incontro proficuo, ma anche interlocutorio quello di ieri tra il gruppo consiliare Pd e l’Amministrazione sul disastro ecoisole. L’Amministrazione si è mostrata disposta all’ascolto delle doglianze della comunità di cui il Pd in quella sede era portavoce, riconoscendo responsabilità ed una gestione problematica del tema rifiuti nella nuova modalità.

Fonte: Segreteria PD Bastia

Gruppo Consiliare PD Bastia

Sulla messa in campo però di rimedi pratici ed immediati, la Sindaca nicchia e tergiversa. Il Pd ha chiesto infatti in maniera ferma la reintroduzione, in affiancamento al nuovo metodo di raccolta, del sistema di raccolta tris (secchioni o mastelli a seconda dei casi). Una raccolta cosiddetta mista consentirebbe all’Amministrazione e a Gest di calibrare e migliorare il tiro e limiterebbe i disagi abnormi di questi giorni.

Si è poi chiesto anche la creazione di una app che consenta in tempo reale agli utenti di sapere lo stato di riempimento della singola ecoisola, così da evitare passeggiate e tour inutili per Bastia centro rischiando di riportare a casa la spazzatura.

Queste due sono le misure urgenti da porre in campo, atteso che le ecoisole non potranno aumentare in numero, sempre stando alle dichiarazioni dell’Assessore Fratellini. Le proposte del Gruppo Consiliare PD sono state formalizzate e protocollate; andranno discusse e approvate al prossimo Consiglio Comunale utile. Fare subito, fare in fretta, le cataste dei rifiuti abbandonati sono un’immagine che come Bastia e Bastioli intendiamo rifuggere!

Il Partito Democratico ha deciso di porsi in maniera propositiva rispetto alle gravissime criticità che le ecoisole hanno portato in questi giorni di prima “sperimentazione”; criticità però che erano del tutto preventivabili, ma neanche minimamente studiate e analizzate. A fronte di questa che noi riteniamo una cecità ed incapacitàà Amministrativa che grava tutta sui cittadini, il PD di Bastia metterà in campo una azione politica, dal momento che gli errori e le sperimentazioni sulla pelle dei cittadini si pagano a volte anche a caro prezzo.