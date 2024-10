Elettori di Bastia Umbra: aperte le domande per scrutatori

Il Comune di Bastia Umbra informa tutti gli elettori interessati che è possibile richiedere l’inserimento nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 30 novembre 2024.

Le richieste devono contenere informazioni dettagliate, tra cui le generalità del richiedente, la professione o il mestiere svolto, e la conferma di aver completato l’obbligo scolastico. È importante sottolineare che esistono categorie di persone che non possono ricoprire il ruolo di scrutatore. In particolare, sono esclusi dalla nomina i dipendenti del Ministero dell’Interno, del settore Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, oltre ai membri delle Forze Armate in servizio, medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti, segretari comunali, e i dipendenti comunali impegnati negli Uffici Elettorali. Anche i candidati alle elezioni per le quali si svolgerà la votazione non possono essere scrutatori, come stabilito dall’articolo 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 23 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.

Per presentare la domanda, gli interessati possono utilizzare il modello disponibile presso gli uffici demografici del Comune o scaricarlo dal sito web ufficiale. Le modalità di invio della domanda sono diverse: si può scegliere di inviarla tramite servizio postale, oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

In alternativa, è possibile inviare la domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it, oppure via email all’indirizzo servizidemografici@comune.bastia.pg.it

Inoltre, gli utenti possono presentare la domanda anche online, accedendo alla sezione “istanze online” disponibile sul sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it

Il Comune invita tutti gli elettori a prendere parte attivamente a questo importante processo elettorale, contribuendo come scrutatori al corretto svolgimento delle votazioni. Questo è un ruolo fondamentale che permette ai cittadini di partecipare attivamente alla democrazia, garantendo trasparenza e correttezza nel processo elettorale.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare direttamente gli uffici comunali. È cruciale per tutti coloro che intendono svolgere questa funzione di rispettare la scadenza del 30 novembre 2024 per garantire la propria inclusione nell’Albo degli scrutatori. La partecipazione è un diritto e un dovere civico che arricchisce il tessuto democratico della comunità.