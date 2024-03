Erigo Pecci, candidato sindaco, [Video] denuncia abbandono tensostruttura XXV Aprile

Erigo Pecci denuncia l’abbandono della tensostruttura dei XXV Aprile

Erigo Pecci denuncia – Erigo Pecci, il candidato sindaco di Bastia Umbra per il centrosinistra, solleva la questione del degrado della tensostruttura di Villaggio XXV Aprile. Questa struttura, un tempo simbolo di attività e vitalità, è ora un triste esempio di abbandono e di mancata manutenzione.

Situata nel cuore del Villaggio XXV Aprile è stata lasciata in uno stato di abbandono per anni. Il suo deterioramento progressivo non solo è un dispiacere per la vista, ma rappresenta anche un costante aumento dei costi per il suo futuro recupero.

Il progetto per la realizzazione di una palestra all’interno della tensostruttura è stato bloccato in modo repentino e inaspettato. Le ragioni di questo arresto non sono state comunicate in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza, lasciando un senso di incertezza e di frustrazione.

Pecci sottolinea l’importanza di portare a termine i progetti avviati, per rispondere alle esigenze del territorio, delle associazioni e di tutti i cittadini. La visione di una tensostruttura abbandonata e in rovina è un’immagine che i cittadini di Bastia Umbra non meritano.

La coalizione di Pecci si impegna a portare a termine il progetto di recupero della tensostruttura. L’obiettivo è quello di trasformarla in una palestra funzionale e accogliente, un luogo dove i cittadini di Bastia Umbra possano ritrovarsi e praticare attività fisica.