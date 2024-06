Erigo Pecci il progressista che vuole ridare slancio a Bastia Umbra

Erigo Pecci il progressista – Erigo Pecci, il candidato della coalizione progressista di centro-sinistra per la carica di sindaco di Bastia Umbra, è pronto a guidare la città verso un nuovo futuro. Dopo un lungo cammino fatto di incontri, idee e progetti, Pecci e il suo team si propongono con orgoglio per rappresentare Bastia e rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.

Questo percorso, iniziato da lontano, si è costruito giorno dopo giorno, ascoltando le persone e camminando sulle loro gambe. Una vera politica fatta di dialogo, cura e interesse, con l’entusiasmo e la voglia di far bene che hanno sempre contraddistinto la coalizione. Le passeggiate nei quartieri e le visite casa per casa sono state una piccola metafora del grande viaggio intrapreso per dare una svolta a una città che ha bisogno di rinascere.

Giovani e meno giovani, donne e uomini, si uniscono oggi per rappresentare Bastia con un progetto che mira a costruire una nuova classe dirigente, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di sostenerli nei momenti di difficoltà. Una grande squadra, con tutte le sensibilità necessarie per farlo, pronta a lavorare con forza ed energia per ridare alla città il desiderio di stare insieme e incontrarsi, per renderla bella, curata e di cui sentirsi orgogliosi.

Ora, più che mai, c’è bisogno di tutti per fare lo scatto decisivo e dare un nuovo futuro di passione, competenze e impegno a Bastia Umra. Sabato 8 e domenica 9 giugno saranno giornate cruciali per contribuire a questa trasformazione. Il futuro della città è in gioco e Pecci e la sua coalizione sono pronti a guidarla verso una nuova era.