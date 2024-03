Eurochocolate, la Giunta lascia Bastia con un pugno di mosche in mano

Lo scorzo 1 marzo, è stato ufficializzato che la prossima edizione di Eurochocolate, in programma dal 15 al 24 novembre 2024, non si terrà più a Bastia, ma bensì a Perugia. Dopo sole 3 edizioni, e dopo aver investito ingenti risorse comunali, la Giunta di centrodestra guidata dalla Sindaca Lungarotti, lascia ancora una volta Bastia ed i suoi cittadini con un pugno di mosche in mano.

dal Pd di Bastia Umbra

E’ bene ricordare che per le edizioni 2021, 2022 e 2023, l’amministrazione comunale di centrodestra al gran completo, ha investito ingenti risorse comunali per l’evento Eurochocolate, pari a circa 140.000 €, di cui 70.000,00 € di contributo economico straordinario per la sola edizione di lancio 2021.

Una somma considerevole di risorse pubbliche comunali che, in barba anche alla crisi energetica ed alle numerose problematiche della città, sono state investite per un evento tenutosi prevalentemente ad Umbriafiere, che a detta di molti che frequentano e operano nel centro cittadino, poco ha contribuito ad animare i luoghi e a generare flussi per le attività economiche.

Eurochocolate e il suo organizzatore salutano e ringraziano quindi Bastia, tornando definitivamente nell’acropoli di Perugia. La Sindaca Lungarotti sedotta e abbandonata, incassa un addio, e torna a Bastia con solo delle vane promesse di presunte future collaborazioni e nessuna certezza per il futuro.

L’unica cosa certa sono state le ingenti risorse dei cittadini bastioli investite per l’ennesimo scarso risultato amministrativo.

Le deludenti esperienze del Natale a Bastia degli ultimi anni – costate anch’esse ingenti risorse, che hanno prodotto critiche e profonde divisioni persino nella stessa maggioranza – e l’addio di Eurochocolate di questi giorni, dimostrano ancora una volta il fallimento e la scarsa capacità dei partiti di centrodestra guidati dalla Sindaca Lungarotti, nella valorizzazione del territorio e nella promozione della città.

Tutto ciò necessita di un cambiamento alle prossime elezioni comunali, per dare a Bastia quello slancio che che i suoi cittadini e i suoi operatori economici meritano da tempo.