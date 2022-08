Search for: Search Button

FdI Bastia, Degli Esposti e Migliorati solito atteggiamento presuntuoso

FdI Bastia: “Degli Esposti e Migliorati provano a mettere il cappello sui lavori dell’amministrazione con il solito atteggiamento presuntuoso che ha contraddistinto questa consiliatura”. La progettazione e l’approvazione del progetto della rotatoria sul ponte di Bastiola sono attività di questa amministrazione di centrodestra che, per chi non lo ricordasse, vede le consigliere della Lega sui banchi dell’opposizione. Mai aperte al confronto o alla collaborazione, il loro operato si caratterizza per una mera e spicciola opposizione che si è sempre tradotta in voti contrari e rarissimi voti di astensione.

Oggi, invece, tentano di appropriarsi di un progetto approvato con delibera di giunta n. 146 del 9 agosto 2022, con il relativo dettaglio economico e progettuale. Vista questa certosina attenzione, nonché i tentativi di appropriarsi di meriti non propri, ci chiediamo cosa stia facendo la consigliera Degli Esposti in Provincia a Perugia o quali ritorni siano venuti finora per la città di Bastia dalla sua elezione, sostenuta dalle liste civiche cittadine.

Quando il sindaco Lungarotti ha chiesto alle liste civiche del centrodestra bastiolo di sostenere la candidatura di Catia Degli Esposti al consiglio provinciale, voti rivelatisi fondamentali per la sua elezione, l’ha fatto con la massima correttezza e considerazione; auspichiamo quindi da parte dei vertici regionali un’attenzione a quanto sta avvenendo in questi giorni a Bastia Umbra. Di solito in campagna elettorale si va uniti per essere forti, a Bastia si stanno riproponendo vecchie storie, finite male soprattutto per qualcuno”. E’ quanto dichiara il circolo di Bastia Umbra di Fratelli d’Italia.