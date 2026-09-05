Festa dell’Unità, quattro panel su lavoro, voto e governo PD

Quattro panel su lavoro, Patto Avanti, voto e governo futuro

📌 FLASH NEWS – Domenica 6 settembre la Festa dell’Unità arriva al Centro Sociale XXV Aprile di Bastia Umbra con quattro panel dalle 17. Al centro casa, lavoro, Patto Avanti, partecipazione civica e prospettive politiche umbre verso il 2027.

Quattro confronti nella giornata della Festa dell’Unità

Quattro panel dedicati a casa, lavoro, amministrazione, partecipazione civica e prospettive politiche. È il programma della Festa dell’Unità di Bastia Umbra, in calendario domenica 6 settembre 2026 al Centro Sociale XXV Aprile.

L’iniziativa è organizzata dalla sezione di Bastia Umbra del Partito Democratico e prevede una serie di confronti distribuiti tra il pomeriggio e la serata. Gli appuntamenti inizieranno alle 17 e proseguiranno fino all’ultimo dibattito delle 21.30.

Nel corso della giornata interverranno rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, del Partito Socialista Italiano, della CGIL e della Giunta comunale di Bastia Umbra. Il programma affronterà temi che vanno dal diritto all’abitare alla sicurezza del lavoro, fino all’esperienza amministrativa del Patto Avanti e alle prospettive per il governo del Paese.

Alle 17 il confronto su dignità, sicurezza e clima

Il primo panel prenderà il via alle 17 e avrà come tema “Dignità e Sicurezza: il diritto all’abitare e al lavoro nell’era della crisi climatica”. A moderare il confronto sarà Davide Buonpane.

Sono annunciati gli interventi di Augusto Paolucci, della segreteria CGIL Perugia, della parlamentare Emma Pavanelli, del Movimento 5 Stelle, e della consigliera regionale del Partito Democratico Letizia Michelini.

Il dibattito collegherà quindi due questioni indicate nel programma, quella dell’abitare e quella del lavoro, al quadro rappresentato dalla crisi climatica. Sarà il primo dei quattro momenti politici e amministrativi previsti durante la manifestazione.

Patto Avanti e amministrazione al centro del secondo panel

Alle 18 inizierà il secondo confronto, dedicato a “L’esperienza del Patto Avanti in Amministrazione”.

Il panel vedrà la partecipazione di Cristian Betti, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale dell’Umbria, David Fantauzzi, segretario regionale del Movimento 5 Stelle, e Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra.

Nel programma figurano inoltre la Giunta comunale di Bastia Umbra e Maurizio Marchetti, segretario del Partito Socialista Italiano di Bastia Umbra. Il confronto sarà dunque incentrato sull’esperienza amministrativa della coalizione e coinvolgerà esponenti delle diverse forze politiche rappresentate nel Patto Avanti.

La composizione del panel porterà al Centro Sociale XXV Aprile interlocutori impegnati sia nelle istituzioni regionali sia nell’amministrazione locale, offrendo uno spazio specificamente dedicato al rapporto tra alleanze politiche e attività di governo.

Alle 21 spazio al rapporto tra partecipazione e voto

Dopo gli appuntamenti del pomeriggio, il programma politico riprenderà alle 21 con il terzo panel, intitolato “La voce e il voto: il dovere civico nell’Italia contemporanea”.

A confrontarsi saranno Simone Emili, segretario dei Giovani Democratici dell’Umbria, e Alessio Lanfaloni, del Movimento 5 Stelle. Il tema scelto sposta l’attenzione sulla partecipazione alla vita pubblica e sul voto come elemento della dimensione civica contemporanea.

Il terzo incontro introduce così nel programma della Festa dell’Unità un approfondimento dedicato al rapporto tra cittadini, voto e partecipazione, prima dell’ultimo appuntamento politico previsto per la serata.

Il Partito Democratico guarda alla sfida del 2027

Alle 21.30 sarà la volta del quarto e conclusivo panel. Il titolo scelto è “Il PD e la sfida del 2027: Programmi e prospettive per il governo del Paese”.

Interverranno nuovamente il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico Michele Fina e Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Il confronto concluderà la parte dei dibattiti affrontando le prospettive programmatiche del Partito Democratico in vista del 2027. L’attenzione passerà quindi dalla dimensione locale e regionale affrontata nei precedenti appuntamenti a quella politica nazionale richiamata esplicitamente dal titolo del panel.

Apericena e DJ set nella serata di Bastia Umbra

La Festa dell’Unità non sarà composta esclusivamente dai quattro incontri politici. Dalle 20 il programma prevede anche un’apericena e un DJ set con DJ Joker, inserendo una parte ricreativa tra gli appuntamenti del pomeriggio e i due confronti programmati dalle 21.

Durante la manifestazione sarà inoltre presente un banchetto per il tesseramento al Partito Democratico e per la raccolta delle firme relative ai referendum collegati alle proposte di legge di iniziativa popolare indicate nel materiale della manifestazione.

Le iniziative richiamate riguardano la salute e il principio “stesso lavoro, stesso contratto”. Il banchetto accompagnerà quindi lo svolgimento della giornata insieme ai quattro momenti di approfondimento previsti dal programma.

Una giornata tra questioni locali e scenari nazionali

La manifestazione del 6 settembre costruisce il proprio programma attorno a temi differenti ma collegati alla discussione politica e amministrativa. Si partirà dalle condizioni dell’abitare e del lavoro nell’epoca della crisi climatica, per passare all’esperienza del Patto Avanti nelle istituzioni.

La parte serale allargherà il confronto prima alla partecipazione civica e al significato del voto, quindi ai programmi e alle prospettive del Partito Democratico verso il 2027.

Il Centro Sociale XXV Aprile di Bastia Umbra ospiterà così, nell’arco di poche ore, esponenti politici, amministratori e rappresentanti sindacali chiamati a discutere questioni territoriali, regionali e nazionali secondo i quattro temi definiti dal programma della Festa dell’Unità.