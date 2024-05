Focus disabilità con Squarta, un incontro importante a Bastia Umbra

Mercoledì 8 maggio, alle ore 21:00, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia sarà teatro di un evento cruciale dedicato alle politiche di sostegno alla disabilità, intitolato “La Persona al centro. Interventi a sostegno della disabilità“. L’incontro vedrà la partecipazione di figure chiave nel panorama politico e sindacale regionale: Marco Squarta, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, e Giacomo Massari, Segretario Provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia).

Questo appuntamento è di particolare rilevanza, non solo per gli addetti ai lavori ma per l’intera comunità, in quanto tratterà temi essenziali quali la protezione sociale e la cura delle persone disabili e non autosufficienti. Gli interventi mireranno a esplorare varie faccette dell’assistenza alla disabilità, inclusa l’autodeterminazione e i progetti di vita indipendente, nonché le forme di assistenza diretta e indiretta che possono essere implementate per migliorare la qualità della vita di queste persone.

Un focus particolare sarà posto sulle misure adottate dalla Regione Umbria in tema di disabilità, un argomento di crescente importanza in un contesto sociale che richiede un impegno costante e rinnovato per garantire inclusione e supporto efficace. La discussione prevede di affrontare anche l’importanza della legislazione attuale e delle possibili innovazioni legislative che possono fare una differenza sostanziale nella vita quotidiana delle persone con disabilità.

L’evento è organizzato dalla coalizione di partiti e liste civiche di centrodestra che supportano la candidatura di Paola Lungarotti a sindaco. La scelta di questo tema sottolinea l’importanza che la coalizione attribuisce alle politiche sociali, e la volontà di porre le persone con disabilità al centro dell’agenda politica.

L’iniziativa si propone di essere un momento di dialogo aperto e costruttivo, per il quale l’intera cittadinanza è invitata a partecipare. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico e stimolare una riflessione comune sulle strategie più efficaci per migliorare l’integrazione e il sostegno delle persone disabili nella società. Con la presenza di esperti e responsabili delle politiche sociali, l’incontro promette di essere una piattaforma informativa e di ispirazione per tutte le parti interessate.