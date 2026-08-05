Forza Italia rilancia e Giusy Grasso annuncia rientro di Moreno Ricci

Bastia Umbra, segreteria al lavoro tra tesseramenti e territorio

📌 Forza Italia Bastia Umbra rilancia la propria attività politica dopo la riunione della segreteria comunale. Rientra nel ruolo operativo il vice segretario Moreno Ricci. Prosegue la crescita del tesseramento e vengono programmate nuove iniziative di ascolto e confronto con cittadini e territorio.

Rientra il vice segretario Moreno Ricci nella squadra dirigente

Forza Italia di Bastia Umbra rilancia la propria attività politica con il ritorno operativo del vice segretario Moreno Ricci. La decisione è stata ufficializzata durante la riunione della segreteria comunale che si è svolta nella serata di martedì 4 agosto 2026, convocata dalla segretaria comunale Giusy Grasso per fare il punto sulle attività del partito e pianificare le iniziative dei prossimi mesi.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto interno dedicato all’organizzazione della sezione cittadina e alla definizione delle prossime azioni politiche. Al centro della riunione anche il rafforzamento della struttura dirigente, considerato un passaggio importante in vista dei futuri impegni sul territorio.

Il ritorno di Moreno Ricci segna infatti la ripresa ufficiale delle sue funzioni all’interno della segreteria comunale. La sua presenza contribuirà a consolidare il gruppo dirigente, che punta a intensificare l’attività politica e il rapporto con la comunità locale.

Soddisfazione per il ritorno operativo del vice segretario

Nel corso della riunione, la segreteria comunale ha accolto con soddisfazione il rientro di Ricci, sottolineando il clima di collaborazione e lo spirito di squadra che accompagneranno il lavoro della sezione nei prossimi mesi.

L’obiettivo indicato dal gruppo dirigente è quello di rafforzare ulteriormente la presenza del partito sul territorio, sviluppando un’attività politica costante e mantenendo un confronto diretto con i cittadini.

Il ritorno del vice segretario viene considerato un elemento utile per sostenere la programmazione delle future iniziative e per affrontare con maggiore incisività le questioni amministrative che riguardano la città.

Crescono le adesioni alla campagna di tesseramento

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della campagna di tesseramento, giudicata positivamente dalla segreteria comunale.

Secondo quanto emerso nel corso della riunione, le adesioni continuano a registrare un andamento in crescita, un risultato interpretato come un segnale di fiducia nei confronti dell’attività che Forza Italia sta portando avanti a Bastia Umbra.

La segreteria ha espresso apprezzamento per questo andamento, ritenendolo un elemento che rafforza il percorso politico della sezione cittadina e conferma la partecipazione di un numero crescente di sostenitori.

Nuove iniziative nei quartieri e nelle frazioni

Uno dei principali temi affrontati durante la riunione ha riguardato la programmazione delle attività sul territorio.

La segreteria comunale ha definito nuove iniziative di ascolto, confronto e presenza nei quartieri e nelle frazioni, con l’intenzione di mantenere un dialogo costante con cittadini, associazioni e realtà produttive locali.

L’obiettivo indicato è quello di raccogliere esigenze e proposte provenienti dalla comunità, favorendo un rapporto diretto con le diverse componenti del territorio e consolidando la presenza politica della sezione comunale.

Le attività programmate si inseriscono nel percorso organizzativo delineato dalla segreteria per i prossimi mesi e accompagneranno l’azione del partito a livello cittadino.

Le dichiarazioni della segretaria comunale Giusy Grasso

Giusy Grasso ha evidenziato il valore del rientro operativo di Moreno Ricci, definendolo un contributo importante per l’intera squadra dirigente.

Secondo la segretaria comunale, il vice segretario porta con sé un forte senso di appartenenza al partito e contribuirà al lavoro finalizzato a consolidare la presenza di Forza Italia sul territorio, affrontando le criticità della città e avanzando proposte rivolte all’interesse della comunità.

Grasso ha inoltre espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla campagna di tesseramento, sottolineando come la crescita delle adesioni rappresenti un riconoscimento dell’impegno svolto quotidianamente dalla sezione cittadina. Un risultato che, secondo quanto affermato dalla segretaria, rafforza il senso di responsabilità del gruppo dirigente e conferma la volontà di proseguire l’attività con una squadra unita, competente e coesa.