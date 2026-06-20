Forza Italia Umbria Giusy Grasso eletta in segreteria regionale

Nuove nomine per la segreteria azzurra a Bastia Umbra

Il panorama politico locale registra una svolta significativa con il completamento delle procedure di rinnovo interno per il partito azzurro. L’elezione formale di Andrea Romizi alla guida della struttura regionale segna infatti l’inizio di una fase strategica mirata al consolidamento del consenso sul territorio. Parallelamente, l’ingresso di Giusy Grasso nell’organismo direttivo dell’Umbria formalizza un importante riconoscimento per l’attività svolta a livello locale in questi anni. Questa transizione si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione nazionale volto a strutturare le attività future in vista delle prossime scadenze elettorali ed amministrative della regione.

Il ruolo della rappresentanza locale

La nomina riflette direttamente le dinamiche interne della sezione di Bastia Umbra, dove la militanza ha mostrato una partecipazione costante, entusiasta e strutturata. Il mandato conferito alla segretaria cittadina rappresenta adesso un collegamento diretto tra la periferia e i vertici regionali. Secondo le note ufficiali rilasciate dai vertici, l’obiettivo primario sarà la trasposizione delle istanze comunali all’interno della programmazione politica complessiva della regione. Questo metodo operativo punta a valorizzare il lavoro dei numerosi tesserati e dei sostenitori che hanno contribuito attivamente al percorso di crescita della sezione locale, considerata ormai un punto di riferimento fondamentale per l’intera provincia.

Le prospettive del progetto politico

La nuova dirigenza regionale si trova ad affrontare una fase di forte responsabilità gestionale e di apertura verso la cittadinanza. Il programma annunciato prevede un’intensificazione del dialogo con le comunità locali e un deciso rafforzamento della presenza istituzionale nei vari centri urbani. Attraverso questa rinnovata sinergia tra i diversi livelli del partito, l’organizzazione intende promuovere una proposta politica basata sulla competenza e sulla partecipazione attiva. Il lavoro si concentrerà immediatamente sulla pianificazione di assemblee territoriali per definire le linee programmatiche prioritarie, garantendo piena continuità all’azione intrapresa e offrendo risposte concrete alle esigenze manifestate dagli elettori umbri.