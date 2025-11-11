Foti incontra le imprese umbre: focus su crescita e PNRR

All’Assemblea di Confindustria Umbria il sostegno del Governo
Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, sarà presente questa sera all’Assemblea Generale di Confindustria Umbria, in programma presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto tra il Governo e il tessuto imprenditoriale regionale, in un contesto segnato da sfide economiche complesse e dalla necessità di consolidare la ripresa.
La partecipazione del Ministro Foti è stata definita dal Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco, come un segnale concreto dell’attenzione dell’Esecutivo verso il mondo produttivo. L’incontro si propone di fare il punto sui risultati ottenuti finora e sulle strategie future per valorizzare il sistema industriale umbro, anche alla luce delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Governo Meloni, attraverso la presenza di Foti, intende rafforzare il dialogo con le imprese, promuovendo politiche di coesione territoriale e misure di sostegno alla competitività. L’evento si inserisce in un percorso di ascolto e collaborazione con le realtà economiche locali, con l’obiettivo di favorire investimenti, innovazione e occupazione.
La serata si preannuncia come un’occasione cruciale per ribadire l’impegno istituzionale nel rilancio del sistema produttivo nazionale, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI umbre, motore fondamentale dell’economia regionale.
