Foti incontra le imprese umbre: focus su crescita e PNRR

ENAV, Mattarella in visita al Centro di Controllo di Roma ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato questo pomeriggio il Centro di Controllo d’Area di Roma di ENAV SpA, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia.Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della società, Alessandra Bruni, e dall’amministratore delegato, Pasqualino Monti, insieme ad una delegazione della […]

Cina: produzione e vendita veicoli elettrici aumentano nei primi 10 mesi del 2025 PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il settore dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina ha registrato una forte crescita nella produzione e nelle vendite nei primi dieci mesi del 2025, secondo i dati industriali diffusi martedì. La produzione di NEV è aumentata del 33,1% su base annua, raggiungendo quasi 13,02 milioni di unità nei primi […]

Atp Finals, Alcaraz batte Fritz e si porta a un passo dalle semifinali Lo spagnolo vince in rimonta al terzo set contro lo statunitense.

Cina: missione di rientro degli astronauti di Shenzhou-20 procede senza intoppi PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I preparativi per la missione di rientro dell’equipaggio della Shenzhou-20 stanno procedendo in modo ordinato e secondo i piani, ha annunciato martedì la China Manned Space Agency (CMSA). Dopo il rinvio della missione di rientro, sono stati attivati immediatamente i piani e le misure di risposta d’emergenza, e sono state condotte […]

Giornata Mondiale Diabete, focus su screening e accesso ai dispositivi medici ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma l’evento istituzionale per la Giornata Mondiale del Diabete 2025, che ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce del Diabete e dell’accesso omogeneo ai dispositivi medici per la gestione della patologia.In Italia si stimano circa 4.3 milioni […]

Cina: durante CIIE registrati oltre 83 miliardi di dollari in accordi preliminari SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’ottava Esposizione Internazionale delle Importazioni della Cina (CIIE) si è conclusa lunedì, registrando 83,49 miliardi di dollari in accordi preliminari annuali – un aumento del 4,4% rispetto all’edizione precedente e un nuovo record, secondo quanto riportato dall’Ufficio della CIIE. L’esposizione commerciale ha coperto un’area di oltre 367.000 metri quadrati, attirando 4.108 […]

Futuro Prossimo, un progetto di inclusione per la città di Milano MILANO (ITALPRESS) – Alla Triennale di Milano si è tenuta l’undicesima giornata annuale della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, dal titolo “Futuro Prossimo: Milano dai paradossi alla coerenza”.L’incontro ha riunito istituzioni, università, fondazioni e rappresentanti del mondo produttivo per riflettere sulle nuove forme di povertà e sulle disuguaglianze che attraversano una città simbolo di innovazione e […]

Da Intesa Sanpaolo e AICCON XIV edizione Osservatorio su Finanza e Terzo Settore MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e AICCON hanno pubblicato la XIV edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo Settore. L’indagine 2025 restituisce l’immagine di un settore in evoluzione, e più consapevole del proprio ruolo economico e sociale, attento alla sostenibilità e con aspettative crescenti nei confronti del sistema bancario. Dopo anni di tendenze stabili, emergono alcuni […]

Raffaele Palladino nuovo tecnico dell’Atalanta L'ex allenatore della Fiorentina prende il posto dell'esonerato Juric