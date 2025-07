Francesco Fratellini: “Buon piano, ma si dica la verità”

Critiche su progetto, parcheggi e uso del mattatoio

Francesco Fratellini – Il nuovo piano urbanistico per Bastia Umbra ha suscitato rilievi critici da parte di Francesco Fratellini, esponente di Bastia Popolare ed ex vicesindaco delle giunte Ansideri (Stefano) e Paola Lungarotti, che ha espresso apprezzamento per la qualità del progetto firmato dall’architetto Pietro Carlo Pellegrini, ma ha contestato alcune ricostruzioni ritenute non corrispondenti ai fatti. Secondo Fratellini, le dimensioni attuali dell’intervento coincidono con quelle del piano originario, e nella versione proposta dalla sua amministrazione era previsto un edificio accanto all’ex mattatoio, lasciando libera la visuale della piazza e garantendo l’accessibilità pubblica.

Il consigliere ha sottolineato l’importanza di rivedere con attenzione il tema dei parcheggi, dal momento che la normativa regionale del 2014 ha ridotto gli standard di riferimento. Il progetto iniziale contemplava un parcheggio interrato, successivamente eliminato per ragioni legate ai costi di realizzazione. Per Fratellini, i volumi edificabili non sono cambiati e resta dunque fondamentale valutare con precisione la capienza e la distribuzione degli stalli.

Nel merito dell’intervento culturale, ha espresso perplessità sull’approccio adottato. A suo avviso, i bandi devono seguire una visione strategica della città e non dettare la destinazione d’uso degli spazi solo in funzione della disponibilità di finanziamenti. Se davvero si intendeva realizzare una biblioteca da novecento metri quadrati, ha osservato, sarebbe stato possibile utilizzare l’edificio dell’ex mattatoio integrandolo con una nuova costruzione adiacente, magari collegata da una passerella.

Un ulteriore rilievo riguarda la dotazione libraria prevista: oggi la biblioteca comunale non supera i 20.000 volumi, mentre nella versione precedentemente elaborata ne erano previsti 35.000. Fratellini ha concluso dichiarando che l’investimento in una nuova struttura culturale è positivo solo se risponde a criteri di effettiva utilità e sostenibilità per la comunità.