Chiama o scrivi in redazione

Gemellaggi, sindaco di Luz Saint Saveur a Bastia Umbra per Pasqua

di Paola Lungarotti

La Pasqua è rinascita, rinnovamento e sorpresa come quella che ci ha fatto il Sindaco di Luz Saint Saveur che ci è passato a trovare in questi giorni. Prima di godersi le meritate vacanze in Italia è passato a salutarci. Che bello tornare a godere della piacevole compagnia dei nostri “gemelli”!

Quest’anno avremo tante occasioni per incontrarli. Seguiteci per rimanere informati e benvenuti a tutti quelli che vorranno partecipare. A presto!!