“Giovani per Bastia”: dialogo costruttivo con i futuri leader della città

“Giovani per Bastia” – Venerdì 26 aprile, presso la sede del Comitato Elettorale in Via dell’Isola Romana a Bastia Umbra, si è tenuto un significativo evento organizzato da Alleanza Verdi-Sinistra, parte della coalizione che sostiene Erigo Pecci come candidato sindaco. L’iniziativa, rivolta principalmente ai giovani della città, è stata promossa da Pablo Tombolesi, candidato consigliere comunale e principale artefice dell’evento, che ha visto un’attiva partecipazione giovanile.

Tombolesi ha aperto l’incontro enfatizzando l’opportunità fornita ai giovani di esprimere le loro opinioni, preoccupazioni e speranze riguardo il futuro di Bastia. L’obiettivo dell’incontro era quello di collaborare per delineare un futuro più inclusivo e dinamico per la città, adattato alle esigenze delle nuove generazioni.

Durante l’evento, Alice Spilla, anche lei candidata consigliera per Alleanza Verdi e Sinistra a Perugia, ha partecipato attivamente al dialogo, contribuendo con le proprie osservazioni sulle politiche giovanili e l’integrazione sociale. Inoltre, Giorgio Tropeoli, Coordinatore di Regione per Restare, ha evidenziato la necessità di creare maggiori opportunità nella regione per permettere ai giovani di rimanere e prosperare in Umbria. Ha sottolineato la mancanza di spazi aggregativi, l’inefficienza dei trasporti pubblici e la carenza di iniziative culturali coinvolgenti come alcune delle principali problematiche che affliggono i giovani locali.

Il clou dell’incontro è stato segnato da un’intensa partecipazione dei giovani presenti, che hanno avuto la possibilità di condividere le loro idee e visioni per il futuro di Bastia. Questa partecipazione attiva è stata salutata con entusiasmo da Erigo Pecci, il quale ha espresso gratitudine verso i relatori per il loro impegno nell’organizzare l’evento e ha lodato l’iniziativa dei giovani di impegnarsi attivamente per il miglioramento della loro città.

Pecci ha chiuso l’incontro riflettendo sull’importanza cruciale di dare spazio ai giovani nel presente per permettere loro di costruire una società che rispecchi le loro aspettative e necessità. Ha sottolineato che, pur rappresentando il futuro della città, i giovani hanno il diritto e il dovere di lottare per affermarsi e influenzare le politiche attuali.

Questo evento non solo ha rafforzato il legame tra i giovani e la politica locale, ma ha anche posto le basi per una continua collaborazione, garantendo che le voci dei giovani siano ascoltate e valorizzate nel processo decisionale della città.