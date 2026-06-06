Giuliano Monacchia una via cittadina per la memoria storica

Omaggio al noto professore e storico a Bastia Umbra
La richiesta ufficiale e l’iter comunale
La proposta per intitolare una via cittadina alla memoria di Giuliano Monacchia torna al centro del dibattito pubblico a Bastia Umbra. L’iniziativa, presentata formalmente agli uffici comunali il 24 novembre 2025, nasce dal desiderio di numerosi residenti di ricordare una figura centrale per lo sviluppo culturale del territorio. A causa della mancanza di riscontri diretti nei mesi successivi al deposito dell’atto, il promotore del progetto Massimo Morelli ha deciso di coinvolgere il consigliere del gruppo misto Ricci. Quest’ultimo si è fatto carico di presentare ufficialmente l’istanza all’amministrazione per ricevere chiarimenti sullo stato della pratica.
I criteri di genere nella toponomastica
La risposta proveniente dalle istituzioni locali ha evidenziato la necessità di sottoporre il documento al vaglio della commissione interna preposta. Gli uffici competenti hanno spiegato che l’esame della domanda dovrà tenere conto delle attuali linee guida comunali.
Mostra a ricordo di artisti bastioli 🔴 [Video] Antonello Coletti e Giuliano Monacchia
Tali direttive sono focalizzate sul riequilibrio della parità di genere all’interno della toponomastica cittadina. I dati odierni mostrano infatti una netta prevalenza di aree pubbliche dedicate a personalità maschili. Questo fattore richiede una valutazione ponderata prima di procedere con nuove assegnazioni dello stesso tipo.
Le soluzioni alternative e il dibattito
I sostenitori del progetto ritengono che il valore storico di Monacchia superi le questioni di equilibrio numerico. Per superare l’attuale fase di stallo, il gruppo dei firmatari ha ipotizzato di intervenire su arterie stradali già esistenti. La strategia prevede la possibile rinomina di vie oggi intitolate a località geografiche o centri urbani limitrofi per sostituirle con i nomi di cittadini illustri. Nel frattempo, il promotore Massimo Morelli ha espresso il proprio rammarico per l’introduzione nel dibattito istituzionale di elementi legati alle proprie opinioni politiche personali, ritenendo tali dinamiche del tutto esterne rispetto al valore culturale e civile della proposta. L’orizzonte temporale fissato dai promotori punta al primo novembre 2026, giorno in cui ricorrerà il decimo anniversario della scomparsa dello stimato docente.
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