Giuliano Monacchia una via cittadina per la memoria storica

Cina, 100 eventi per incentivare le importazioni PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio ha dichiarato ieri che nel 2026 si terranno oltre 100 eventi per incentivare le importazioni del Paese e portare un maggior numero di prodotti di alta qualità provenienti da tutto il mondo alle imprese e ai consumatori cinesi.Il primo evento all’estero si terrà in Bielorussia il […]

Ecco il calendario della Serie A 2026-27, Inter-Monza alla prima giornata Alla terza i primi big match: Inter-Napoli e Juve-Milan

Arnaldi non gioca per un virus, Cobolli in finale al Roland Garros contro Zverev "Ho vomitato durante la notte", ha spiegato il sanremese

Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-6 modificato, che trasportava un nuovo gruppo di satelliti, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il gruppo di satelliti è stato lanciato alle 19:39 (ora di Pechino) del 4 giugno, ed è entrato con successo nell’orbita prevista. Costituirà […]

Calderone “Più controlli in agricoltura contro il caporalato, lo Stato c’è” REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Rafforzare la rete dei controlli, aumentare la capacità ispettiva e consolidare la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte nella lotta al caporalato”. E’ questo il messaggio emerso dal vertice che si è tenuto in Prefettura a Reggio Calabria, convocato all’indomani della tragedia di Amendolara, dove quattro braccianti agricoli hanno perso la […]

Venerdì in rosso nel Principato, le Ferrari dominano le libere Hamilton il piu' veloce di giornata davanti a Leclerc

Zverev è il primo finalista al Roland Garros Il tedesco batte Mensik in 4 set e sfidera' uno fra Cobolli e Arnaldi

Cina, al via un programma pilota per lo sviluppo del 6G PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) ha avviato un programma pilota di collaborazione con le province per l’innovazione e lo sviluppo del 6G, per sostenere la futura diffusione commerciale di questa tecnologia. Il MIIT ha affermato che seguirà da vicino gli sviluppi del 6G e adeguerà di conseguenza […]

Banche, Salvini “20 miliardi di utili, chiederemo un contributo in un momento difficile” Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro del partito sul piano casa.