Giulio Provvidenza nel coordinamento di Blu – Bella Libera Umbria

In un’assemblea per la prima volta in presenza dopo due anni di pandemia, Blu- Bella Libera Umbria ha rinnovato gli organi elettivi che coordineranno l’Associazione per i prossimi quattro anni.

“Sono stati quattro anni molto impegnativi – ha detto Adriana Galgano – in cui Blu non è mai venuta meno alla sua linea politica. Blu non è collocata a destra e non è collocata a sinistra, è focalizzata a raggiungere obiettivi concreti. Per noi essere civici significa dare la priorità alle cose da fare, non alle poltrone, non agli schieramenti.

Lo abbiamo dimostrato nel nostro impegno, a titolo d’esempio, per il Freccia Rossa, i Fondi Europei, la scuola di formazione per diffondere i valori e le competenze del civismo, la Film Commission, le iniziative solidali e per salvare il nostro aeroporto che in molti avrebbero voluto chiudere o trasformare in scuola di volo. Se non ci fossimo stati noi, oggi non leggeremmo che nel mese di Luglio, in un anno difficile come questo, il nostro aeroporto ha raggiunto 51.000 passeggeri. Continuiamo così, con coraggio, passione e generosità.”