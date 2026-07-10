Giulio Provvidenza replica: «Falsità sul Consiglio, ecco i fatti veri»

Giulio Provvidenza risponde alle accuse della maggioranza

La presa di posizione della Lista civica “Paola Lungarotti Sindaco”

Si riaccende il confronto politico a Bastia Umbra dopo l’ultimo Consiglio comunale. Al centro della discussione c’è la ricostruzione dei fatti avvenuti durante la seduta consiliare e, in particolare, l’uscita anticipata dall’aula del consigliere Giulio Provvidenza, unico rappresentante dell’opposizione presente nel corso della riunione.

La Lista civica “Paola Lungarotti Sindaco” ha diffuso una nota con cui manifesta il proprio sostegno al consigliere comunale, definendone l’operato serio, coerente e rispettoso del ruolo istituzionale. Secondo il movimento civico, Giulio Provvidenza avrebbe affrontato tutti gli argomenti inseriti all’ordine del giorno con un atteggiamento privo di pregiudizi ideologici, partecipando attivamente al dibattito fino alla decisione, motivata, di lasciare anticipatamente la seduta.

Nel comunicato la lista civica evidenzia inoltre come il proprio rappresentante continui a mantenere la stessa impostazione istituzionale mostrata durante il periodo in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio comunale, indicando nella difesa del pluralismo, nel rispetto delle persone e nella ricerca del bene comune gli elementi distintivi della sua attività politica.

La replica di Giulio Provvidenza alle ricostruzioni della maggioranza

Ad intervenire direttamente è stato lo stesso Giulio Provvidenza, che ha deciso di rispondere pubblicamente alle polemiche sorte dopo il Consiglio comunale.

Il consigliere sostiene che i comunicati diffusi dalla maggioranza abbiano fornito una rappresentazione incompleta della seduta, evidenziando soltanto la sua uscita dall’aula senza specificare in quale momento questa sia avvenuta.

Secondo quanto affermato dal consigliere, la ricostruzione lascerebbe intendere che l’opposizione abbia abbandonato il confronto fin dall’inizio dei lavori, circostanza che egli definisce non corrispondente a quanto realmente accaduto.

Provvidenza afferma infatti di aver preso parte alla discussione di sei degli undici punti iscritti all’ordine del giorno, partecipando quindi a oltre metà della seduta prima della protesta finale.

Per sostenere la propria versione richiama la registrazione integrale del Consiglio comunale disponibile sul canale istituzionale del Comune e le deliberazioni che saranno pubblicate successivamente, indicando tali documenti come elementi utili a ricostruire l’effettivo svolgimento dei lavori.

Il voto favorevole agli interventi infrastrutturali

Nel proprio intervento il consigliere ricorda anche alcuni dei provvedimenti sui quali l’opposizione ha espresso voto favorevole.

Tra questi vengono indicati la modifica dello schema di convenzione del Piano Franchi e la convenzione tra Comune di Bastia Umbra, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Umbria, atti che riguardano la realizzazione del sottopasso di via Firenze e, indirettamente, del sovrappasso di Ospedalicchio, opere destinate a consentire la soppressione di due passaggi a livello.

Giulio Provvidenza sottolinea che su questi interventi non vi sia stata una contrapposizione ideologica, ribadendo che l’opposizione ha ritenuto opportuno sostenere provvedimenti considerati importanti per il territorio.

Contestualmente evidenzia come tali risultati siano, a suo giudizio, anche il frutto del lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, sia a livello comunale sia regionale.

Nel corso della discussione consiliare, ricorda inoltre, sarebbe stato riconosciuto il contributo dell’ex assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, mentre non sarebbe stato richiamato quello della precedente amministrazione guidata da Paola Lungarotti.

La questione del campanile di Ospedalicchio

Un altro punto affrontato dal consigliere riguarda la sdemanializzazione e la donazione del sedime del campanile di Ospedalicchio alla Parrocchia.

Provvidenza ricorda che la deliberazione era stata rinviata durante una precedente seduta, l’8 aprile, a seguito di una propria osservazione sull’atto.

Anche su questo provvedimento il consigliere afferma di essere rimasto in aula con l’obiettivo di contribuire alla conclusione favorevole dell’iter amministrativo, ritenuto significativo per la comunità di Ospedalicchio.

Nel medesimo intervento dichiara inoltre di aver respinto alcune affermazioni e comportamenti che gli sarebbero stati attribuiti sia durante il Consiglio comunale sia al di fuori della sala consiliare, sostenendo di aver semplicemente svolto il proprio ruolo di consigliere di opposizione in maniera costruttiva.

Secondo Provvidenza, proprio in questa occasione sarebbero state avanzate anche alcune proposte organizzative finalizzate ad aumentare l’efficienza dei lavori del Consiglio comunale.

Le motivazioni dell’uscita anticipata dall’aula

L’abbandono dell’aula, precisa il consigliere, sarebbe stato deciso solo dopo l’esame di una parte consistente dei punti iscritti all’ordine del giorno.

La scelta viene motivata con la contrarietà politica all’assestamento di bilancio, rispetto al quale Provvidenza precisa di non contestare gli aspetti tecnici del documento ma le decisioni politiche che ne costituiscono il presupposto.

Il consigliere evidenzia inoltre che gli altri provvedimenti successivi, tra cui quelli riguardanti la rotatoria di via Hochberg e il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sarebbero stati comunque approvati indipendentemente dalla presenza dell’opposizione.

Secondo la ricostruzione fornita, la scelta della protesta non avrebbe quindi inciso sull’esito delle deliberazioni previste nella parte finale della seduta.

Critiche sul funzionamento della Conferenza dei capigruppo

Nella parte conclusiva del proprio intervento, Giulio Provvidenza affronta anche il tema del funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

Richiamando l’esperienza maturata durante il periodo in cui ha ricoperto la presidenza del Consiglio comunale, spiega che in passato aveva preferito non convocare sistematicamente questo organismo quando i margini di modifica dell’ordine dei lavori risultavano limitati dalla necessità di rispettare i tempi dell’attività amministrativa.

Secondo il consigliere, l’attuale amministrazione ha invece scelto di convocare la Conferenza dei capigruppo prima di ogni seduta consiliare, ma nei fatti questo passaggio si tradurrebbe soltanto in un’anticipazione della convocazione ufficiale del Consiglio comunale, senza consentire un’effettiva possibilità di incidere sulla programmazione dei lavori.

Provvidenza conclude ribadendo la propria critica nei confronti dell’operato della maggioranza, sostenendo che le dichiarazioni di apertura al confronto, al pluralismo e alla partecipazione non troverebbero riscontro nel concreto svolgimento dell’attività consiliare. La vicenda alimenta così un nuovo capitolo del confronto politico all’interno del Consiglio comunale di Bastia Umbra, con posizioni contrapposte sulla lettura dei fatti avvenuti durante l’ultima seduta.