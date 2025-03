Giuseppina Giusy Grasso guida Forza Italia a Bastia Umbra

Nuovo segretario, nuove sfide per il partito locale

Giuseppina Giusy Grasso – Nel corso del congresso di Forza Italia tenutosi sabato a Bastia Umbra, Lamberto Marcantonini ha presieduto l’assemblea che ha visto la partecipazione attiva del Segretario provinciale Fiammetta Modena. Un momento significativo per il partito locale, culminato con l’elezione di Giuseppina Grasso come nuovo Segretario comunale.

La Grasso, esprimendo il proprio entusiasmo per il nuovo incarico, ha sottolineato come Forza Italia stia dimostrando una notevole maturità e una grande capacità di aggregazione, testimoniata dall’alto numero di iscritti. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno scelto di far parte di questo progetto”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva per il futuro del partito. “Ci attende un compito importante, che affronteremo con passione e determinazione. Siamo convinti della centralità di Forza Italia nel panorama politico locale e della necessità di unire tutte le forze disponibili. Il nostro obiettivo primario sarà quello di essere al servizio della comunità bastiola, creando un’alternativa valida all’attuale amministrazione”, ha aggiunto.

La nuova segreteria di Forza Italia a Bastia Umbra è composta da un team variegato di membri, tra cui Moreno Ricci, Antonelli Alessandro, Emanuele Ricci, Cardoni Maria Nadia, e Maurizio Vetturini, solo per citarne alcuni. Questa squadra, che include anche Pierpaolo Cruciani, Proietti Daniele, Sergio Vantaggi, e molti altri, riflette un impegno collettivo verso la costruzione di un futuro politico che si distacchi dalle attuali dinamiche amministrative.

La segreteria La segreteria è composta da Moreno Ricci, Antonelli Alessandro, Emanuele Ricci, Cardoni Maria Nadia, Maurizio Vetturini, Pierpaolo Cruciani, Proietti Daniele, Sergio Vantaggi, Becchetti Stefania, Meschini Lorenzo, Raffa Anna Rita, Tacchilei Matteo, Bigerna Marco Ramon Rustici, Franco Possati, Bagnetti Antonio, Iacopo Cairoli, Fratellini Francesco Patrizia Tarpanelli.

I membri della segreteria, che rappresentano diverse esperienze e competenze, si sono dichiarati pronti a lavorare insieme per affrontare le sfide future. “Siamo un gruppo unito e motivato, e il nostro scopo è quello di lavorare fianco a fianco per il bene della nostra città”, ha commentato uno dei membri, ribadendo la volontà di creare un dialogo aperto con i cittadini.

La scelta di Giuseppina Grasso come Segretario comunale sembra essere il frutto di un lungo percorso di rinnovamento e riorganizzazione del partito, che intende rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità. Con una visione chiara e un forte senso di responsabilità, la Grasso e la sua segreteria si propongono di ascoltare le istanze dei cittadini e di tradurle in azioni concrete.

Durante il congresso, sono stati presentati anche i prossimi obiettivi strategici del partito. Tra questi, la necessità di rafforzare la presenza di Forza Italia nel tessuto sociale ed economico di Bastia Umbra, promuovendo iniziative che possano coinvolgere attivamente i cittadini. “Vogliamo che la nostra comunità si senta parte integrante del progetto politico che stiamo costruendo. Solo attraverso un coinvolgimento diretto possiamo sperare di rappresentare al meglio le esigenze dei bastioli”, ha affermato la Grasso.

Inoltre, la nuova segreteria ha messo in evidenza l’importanza di creare alleanze con altre forze politiche e associazioni locali, per garantire una visione condivisa e un approccio unitario alle problematiche della città. L’obiettivo è quello di offrire un’alternativa credibile e concreta all’attuale amministrazione, che, secondo le recenti critiche, non sarebbe riuscita a soddisfare le aspettative della popolazione.

A conclusione dell’assemblea, molti membri del partito e sostenitori hanno espresso il loro entusiasmo per il nuovo corso intrapreso da Forza Italia a Bastia Umbra. “Siamo fiduciosi che la leadership di Giuseppina Grasso porterà freschezza e innovazione, e ci aspettiamo un attivo coinvolgimento della comunità”, ha dichiarato un sostenitore, sottolineando come il nuovo segretario possa rappresentare un punto di svolta per il partito.

In attesa di vedere come si svilupperanno le iniziative future, l’elezione di Giuseppina Grasso segna un nuovo inizio per Forza Italia a Bastia Umbra. Con un chiaro mandato da parte dei membri del partito e un forte sostegno dalla comunità, ci si aspetta che il nuovo segretario e la sua segreteria possano affrontare le sfide che li attendono con l’entusiasmo e la determinazione necessari per fare la differenza.