Hotel Covid a Bastia Umbra, Pd, protocollata interrogazione

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Bastia Umbra ha protocollato nei giorni scorsi una interrogazione, chiedendo al Sindaco e alla Giunta di individuare all’interno del Comune strutture di tipo “Hotel Covid” (alberghi o strutture pubbliche) destinate ad accogliere persone che non hanno nelle proprie abitazioni spazi adeguati di isolamento, al fine di arginare l’ondata pandemica che sta travolgendo il nostro territorio.

Infatti, il Sindaco è il primo responsabile delle condizioni di salute della popolazione del suo territorio, condividendo con il Consiglio Comunale questa responsabilità, e in virtù di questo è chiamato a prendere provvedimenti se le condizioni esistenti costituiscono pericolo per la popolazione.

Uno dei principali motori che muove la pandemia è la convivenza domestica. Infatti sono numerosi i casi di positivi, anche asintomatici, che durante la coabitazione familiare rischiano di diffondere e contagiare i propri cari, che spesso appartengono alle frange della popolazione più fragile e vulnerabile al virus. Inoltre, si contano nel nostro territorio numerosi operatori sanitari che, con dedizione e zelo, prestano cure ai pazienti Covid e che vorrebbero proteggere e scongiurare la possibilità che i propri familiari possano venir contagiati.

Tuttavia non tutte le persone che necessitano di isolamento o di quarantena hanno nelle proprie abitazioni adeguati spazi di contumacia. Per questo motivi in altre Regioni limitrofe, ma anche ad esempio nel vicino comune di Deruta e di Città di Castello, sono attive strutture ricettivo-alberghiere destinate ad ospitare le persone asintomatiche/pauci sintomatiche risultate positive al Covid-19 o operatori sanitari, che per condizioni socio-abitative non hanno la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza.

La richiesta del Gruppo Consiliare del Partito Democratico è quella di individuare spazi adeguati destinati a tale uso e di sollecitare, se serve anche con le Istituzioni Regionali, l’adozione del modello di isolamento alberghiero che permetta a tutti gli ospiti presenti di avere una sorveglianza sanitaria molto più stretta e continua, garantendo un migliore e più efficace tracciamento del virus.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Unione Comunale Partito Democratico