Il Centrosinistra, centrodestra sgretolato, Lungarotti si dimetta

Il Centrosinistra – La città di Bastia si trova in una situazione di instabilità politica a seguito delle dimissioni dell’ex Vicesindaco Fratellini. Quest’ultimo, in una conferenza stampa e in una lettera particolarmente critica, ha accusato l’amministrazione uscente di incapacità amministrativa, incompetenza, inefficienza e negligenza. Sono, in sintesi le parole di attacco del comunicato stampa dei gruppi consigliari di, M5s, PD e Lucio Raspa.

Fratellini, che ha condiviso gli ultimi cinque anni di amministrazione e quindici anni di vita politica con i suoi colleghi, ha ammesso il fallimento della gestione amministrativa a causa della mancanza di programmazione strategica e pianificazione operativa. È sorprendente come Fratellini abbia preso coscienza di questa situazione solo a quattro mesi dalle elezioni, quando ha capito che il suo progetto elettorale probabilmente non si sarebbe realizzato.

A seguito delle dimissioni di Fratellini, anche tre consiglieri di Forza Italia e un consigliere di Bastia Popolare hanno annunciato la loro uscita dalla maggioranza. Il centrodestra a Bastia, che era già in difficoltà da almeno due anni, è ora irrimediabilmente in frantumi.

L’uscita di questi quattro consiglieri ha privato il Sindaco Lungarotti della maggioranza in consiglio comunale, rendendolo inefficace nell’esercizio delle sue funzioni. In questo contesto, si ritiene che il Sindaco dovrebbe prendere atto del fatto che non solo non ha più i numeri in consiglio comunale, ma ha anche perso la fiducia della maggioranza che lo ha sostenuto.

Si ritiene che il Sindaco Lungarotti dovrebbe dimettersi, in attesa che i cittadini possano eleggere una nuova guida capace e affidabile per la città. Bastia Umbra ha bisogno di un’amministrazione forte e stabile per affrontare le sfide del futuro.

Questa è la posizione condivisa dal Gruppo consiliare M5s, dal Gruppo consiliare PD e dal Consigliere Lucio Raspa.