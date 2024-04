Inaugurazione della sede del Comitato elettorale Paola Lungarotti Sindaco

“Grazie di cuore a tutti per la straordinaria partecipazione, per il supporto e l’affetto dimostrato in questa prima e importante data della nostra campagna elettorale – ha detto salutando i tanti presenti ieri in Piazza Mazzini 51, Paola Lungarotti”.

Oltre a tante cittadine e cittadine erano presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, i consiglieri regionali Valerio Mancini, Andrea Fora e la presidente di Blu – Bella Libera Umbria Adriana Galgano.

“Un incontro particolarmente partecipato ma soprattutto sentito dai molti cittadini presenti. Mi ha fatto piacere ricordare gli impegni presi con il Comune di Bastia e soprattutto quelli avviati a soluzione dopo lustri di sole parole – così l’Assessore regionale Enrico Melasecche ha commentato l’incontro di ieri”.

Una sede elettorale diversa quella in Piazza Mazzini, non solo punto di riferimento per le elettrici e gli elettori, per incontrarsi, ascoltare e condividere ma anche per vedere il volto nuovo di Bastia con le foto di tutti i lavori che stanno rendendo Bastia Umbra sempre più bella, più vivibile, più inclusiva e più attrattiva.