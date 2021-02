Chiama o scrivi in redazione

Info Pd, spunti di riflessione sulla situazione occupazionale di Bastia

Lo scorso 15 febbraio si è tenuto il secondo incontro del ciclo Info PD dal titolo Lavoro è Futuro. Le consigliere Fatigoni e Furiani hanno interloquito con gli esperti Barbara Mischianti (Segretaria Regionale CGIL Umbria) e Christian Biagini (Esperto in politiche del lavoro).

Gli ospiti ci hanno fornito un quadro regionale della situazione lavorativa della Regione, focalizzandosi poi nello specifico sulla realtà di Bastia Umbra.

Dall’Osservatorio del mercato del lavoro regionale, ne è emerso che a Bastia:

le richieste autorizzate per casse integrazione in deroga Covid nel 2020 hanno riguardato circa 850 dipendenti;

le domande per reddito di cittadinanza sono state 227;

nel 2019 sono stati 714 gli ingressi nella disoccupazione, a fronte di soli 182 uscite;

molte assunzioni precedenti al Covid hanno interessato settori a prevalente occupazione femminile (commercio, turismo, tessile, servizi alla persona, servizi di cura), che hanno risentito maggiormente della situazione pandemica, andando a marginalizzare e peggiorare la questione di genere dall’impiego lavorativo.

E’ evidente la necessità di mettere in rete sinergica istituzioni, sistema scolastico, mondo economico, rappresentanza datoriale e sindacale per progettare un nuovo sviluppo anche all’interno del percorso riguardante il Next Generation EU – Recovery Plan.

Bastia Umbra dovrebbe puntare a fare sistema con i territori ed i comuni limitrofi in termini di processi integrati relativi alle reti logistiche, servizi, digitale, capitale umano.

Organizzare e veicolare la formazione scolastica ed extra curriculare sulla base delle reali necessità territoriali di impiego.

Adottare politiche sociali per favorire l’accesso al mondo lavorativo delle donne e dei giovani (il cui tasso di inoccupazione è preoccupante), perchè è innanzitutto a loro che bisogna ragionare in un’ottica di rilancio imprenditoriale post pandemia.

Come già anticipato, gli incontri con esperti di vari ambiti hanno la finalità di metterci in relazione con la cittadinanza e costruire una proposta politica locale mirata e costruttiva, di cui ci faremo portatrici in Consiglio Comunale.

Per rivedere la diretta Facebook è possibile collegarsi alla Pagina Facebook “PD Bastia Umbra” o cliccando il seguente link: https://fb.watch/3J6A4zC0wx/