Interpellanza palestra XXV Aprile politica a servizio bene comune

I consiglieri comunali di Forza Italia e Bastia Popolare hanno presentato un’interpellanza sul cantiere della palestra di XXV Aprile per fare chiarezza sulla sua esecuzione, le tempistiche e il procedimento, ma senza alcuna intenzione di attaccare o accusare chiunque. L’obiettivo principale è ottenere trasparenza sui compiti di tutti i soggetti coinvolti e scongiurare strumentalizzazioni politiche.

È importante sottolineare che questa iniziativa non mira a creare divisioni o alimentare polemiche personali. Gli autori dell’interpellanza mettono in chiaro che sono pronti a sostenere l’azione amministrativa per il bene comune e a contribuire in caso di difficoltà, poiché nessuno è infallibile.

La mancata realizzazione della palestra di XXV Aprile nei tempi previsti ha causato problemi, considerando anche la chiusura del palazzetto di viale Giontella per lavori di ristrutturazione. La carenza di impianti sportivi al coperto ha messo in difficoltà l’Amministrazione, nonostante gli sforzi per migliorare le strutture della città.

L’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare condivide le scelte dell’Amministrazione ma ha segnalato in passato la lentezza dei lavori e la scarsa presenza di maestranze in cantiere. Nonostante i tentativi di risolvere le questioni con l’impresa appaltatrice, i tempi non possono essere infiniti.

Inoltre, respingono vigorosamente le critiche rivolte all’assessore Franchi, responsabile della gestione degli impianti sportivi e non della loro costruzione. Inoltre, chiariscono che la pressostruttura di San Lorenzo era stata inizialmente progettata come un impianto ludico-sportivo.

Gli autori dell’interpellanza enfatizzano l’importanza del dibattito politico e del confronto costruttivo per il bene comune. Ritengono che l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nella Pubblica Amministrazione debbano essere i principali parametri di valutazione dell’azione amministrativa.

L’obiettivo dell’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare è fare chiarezza e spiegare ai cittadini cosa è accaduto, senza perdere di vista l’interesse comune. La politica dovrebbe essere al servizio del bene comune, e la trasparenza è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

L’Intergruppo Forza Italia e Bastia Popolare di Bastia Umbra sta cercando di affrontare questa situazione senza polemiche personali, concentrando l’attenzione sulle questioni politiche e sull’interesse della comunità.