Interrogazione Bastia Civica, Santoni attacca le due consigliere, Degli Esposti e Migliorati

Interrogazione Bastia Civica – Il 10 Febbraio si è tenuto il Consiglio comunale con assenti le due Consigliere Degli Esposti e Migliorati sebbene andava discusso un atto da loro proposto. L’articolo 52 comma 2 del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale prevede che: “il consigliere proponente se non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, interpellanza, ordine del giorno e mozione, questa s’intende ritirata” .

Cosa doveva fare l’Assessore Santoni? Da regolamento attendere che fosse riproposta l’Interrogazione con l’eventuale dicitura di richiesta di risposta scritta come indicato dall’art. 45, cosa mai avvenuta. Ma possibile che dopo anni di Consiglio Comunale e dopo averlo modificato e votato dalle due consigliere. consiglieri, ancora oggi si fanno errori grossolani sui regolamenti?

Il Presidente del Consiglio Comunale durante il Consiglio del 10 Febbraio ha ricevuto un invito telefonico di risposta scritta, mai formulata formalmente! Allo stesso Presidente ed alla Segreteria Comunale è stata da me inviata il 10 Marzo una risposta non dovuta all’Interrogazione, proprio per il principio di massima trasparenza che ha contraddistinto questi anni, ma che non ha nessun fondamento normativo a cui si attacca Bastia Civica!

Care Consigliere, la Legge non ammette ignoranza!

Assessore Stefano Santoni