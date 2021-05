Al via i lavori per la realizzazione della palestra di XXV Aprile di Bastia

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per la realizzazione della palestra del Plesso Scolastico di XXV Aprile che oltre ad essere a servizio della scuola sarà un importante centro sportivo del nostro territorio per tutte le attività sportive indoor.

“Un intervento anche questo che va nella direzione di rendere l’area urbana sempre più funzionale, accogliente, di qualità, con tutti i servizi necessari all’inclusione e alla coesione e al piacere di viverci – afferma il Sindaco Paola Lungarotti. Un obiettivo, individuato dall’Amministrazione Ansideri, che vede oggi la sua realizzazione. Ci vuole tempo per raggiungere obiettivi importanti e onerosi come questo”.

Sarà ultimata entro la prima metà del 2022. Una palestra polivalente, utilizzata per le attività di pallamano, pallavolo, basket e calcetto. Un impianto dove ci saranno 200 posti a sedere, con una superficie totale di circa 1.500 mq, 4 spogliatoi, atleti locali, atleti ospiti, arbitri uomini e arbitri donne, un bar, una infermeria, un locale tecnico e un magazzino. Altri 2 magazzini posti in appendice all’ampliamento verso sud completeranno le superfici di progetto.

La distribuzione interna a tali spazi è garantita da 2 corridoi che dall’atrio di ingresso arrivano direttamente al campo di gioco; il bar, i servizi igienici destinati al pubblico ed i magazzini hanno invece un collegamento diretto con tale zona. Gli accessi alla palestra sono stati suddivisi e separati in modo da garantire il rispetto della normativa vigente; in particolare il pubblico potrà accedere alla palestra da n.4 ingressi posizionati sui lati lunghi del fabbricato (2 per lato) e da un portone posto sul lato sud dell’edificio.

Gli atleti e gli studenti potranno invece accedere dal lato nord dove si trova il blocco dei servizi. Gli spazi sono stati organizzati, trattandosi di un impianto sportivo, anche nel rispetto della normativa CONI e dei regolamenti delle Federazione interessate. “Dopo 50 anni, dice l’Assessore Filiberto Franchi, uno sport come la pallamano potrà finalmente svolgere le proprie gare nel proprio territorio. La realizzazione di questa palestra è un passo significativo non solo per il Polo Scolastico di XXV Aprile ma anche per le società sportive della nostra città, per lo sport regionale, per il valore sociale ed educativo che l’attività sportiva racchiude”.