Assegnazione Onoreficenza San Michele d’Oro, avviso pubblico per la presentazione delle proposte

Istituito dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra il riconoscimento denominato “San Michele d’Oro” a favore di persone, associazioni, o enti particolarmente benemeriti nell’opera di promozione della pace e difesa dei diritti umani, o per particolari meriti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico.

Un’onorificenza può essere anche conferita alla memoria. Potranno essere riconosciute onorificenze anche a personalità o Enti che, pur non avendo la residenza o la sede in Bastia Umbra, abbiano dato lustro particolare alla Città. Il San Michele d’Oro è assegnato con cadenza annuale dal Sindaco o da altra persona dallo stesso designata, nel corso di una cerimonia ufficiale in concomitanza dell’annuale Festa cittadina in onore del Patrono San Michele Arcangelo, che si svolge nel mese di settembre. La consegna del riconoscimento è accompagnata da una pergamena sulla quale è riportata in sintesi la motivazione del conferimento.

Per la valutazione delle candidature per l’assegnazione dell’onorificenza è istituita apposita commissione nominata con D.G.C. n. 131 del 12.07.2022. Le proposte di concessione sono presentate in forma ufficiale all’Ufficio Protocollo del Comune (LUN, MER, VEN: 8.30 – 13.30 e MAR, GIOV: 8.30 – 13.30 e 15.30 – 17.30 Tel. 075 8018225 Fax 075 8018260 Email info@comune.bastia.pg.it, PEC comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it anche mediante strumenti telematici, da singoli cittadini, gruppi, associazioni, enti e dai commissari proponenti.

Non saranno ammesse auto candidature. La segnalazione deve essere accompagnata da: 1. Una esaustiva presentazione della persona o dell’Ente segnalato. 2. Una relazione documentata, che costituisce il motivo dell’assegnazione della onorificenza.

Le proposte di candidatura, a schema libero, dovranno essere presentate entro il giorno 31 luglio 2022 con le modalità sopra descritte. Per informazioni rivolgersi al Servizio Cultura Piazza Cavour n. 19 o contattare la responsabile Dott.ssa Lorella Capezzali tel. 0758018243/221/250 – email: cultura@comune.bastia.pg.it www.comune.bastia.pg.it