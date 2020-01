Celebrazione di riti civili manifestazione d’interesse per convenzionare strutture

Dall’anno 2017 nel Comune di Bastia Umbra possono essere celebrati matrimoni civili e unioni civili oltre che nella sede comunale anche presso l’Auditorium Sant’Angelo o location private appositamente convenzionate.

Il 7 gennaio 2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville di valore storico, architettonico, ambientale o artistico aperti al pubblico. Ma anche ambiti naturali aperti, come parchi che abbiano anche una destinazione turistica, siti nel territorio del Comune di Bastia Umbra, per la concessione in comodato gratuito per la durata di tre anni all’Amministrazione Comunale, di un locale idoneo ai fini dell’istituzione di separati uffici di Stato Civile.

Nell’avviso, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it con scadenza il prossimo 7 febbraio sono indicate tutte le condizioni per poter convenzionare strutture per la celebrazione di riti civili.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso il settore Demografico.