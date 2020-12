Conferenza stampa in streaming, Sindaco, Presidente e Assessori

Anticipata alle ore 20.30 la conferenza stampa in streaming di domani 29 Dicembre sull’attività dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra nell’anno 2020. Sempre dalla Sala della Consulta, in diretta streaming dal sito del Comune di Bastia Umbra, canale You Tube del Comune, sarà trasmessa la conferenza stampa nel corso della quale il Sindaco Paola Lungarotti, il Presidente del Consiglio Giulio Provvidenza e gli assessori faranno un resoconto sul lavoro svolto dall’Amministrazione nell’anno 2020 per informare i cittadini.

“Data l’emergenza epidemiologica, nell’anno 2020, non è stato possibile organizzare assemblee pubbliche nella nostra città – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – un impegno dell’Amministrazione verso la cittadinanza, per confrontarsi, per presentare i progetti realizzati e in fase di realizzazione. Invitiamo pertanto i cittadini a collegarsi nell’impossibilità di incontrarsi fisicamente per seguire la conferenza stampa in diretta streaming dal canale You Tube del Comune di Bastia Umbra” .