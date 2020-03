Scrivi in redazione

Coronavirus, a Bastia pagamento tasse slitta al 31 maggio, ecco quali

La Giunta comunale di Bastia Umbra, al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza CODIV–19 sul sistema produttivo e sui cittadini, ieri ha deliberato il rinvio al 31 Maggio dei termini di versamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e della presentazione delle istanze di riduzione Tari (tassa sui rifiuti).

Sono in corso valutazioni in merito alla sospensione dei bollettini di pagamento già trasmessi ai cittadini, di quelli di prossima emissione relativamente ai servizi pubblici e ai canoni di affitto dovuti all’ente comunale, in merito ai quali si darà tempestiva comunicazione.