Corso di manovre disostruzione pediatriche due gli appuntamenti in programma

Per i genitori dei bambini e delle bambine dei nidi comunali di Bastia Umbra corso di manovre disostruzione pediatriche. Promosso dall’Assessorato ai Servizi alla Persona Politiche Scolastiche e Pari Opportunità con Croce Rossa Italiana C.L. Bastia Umbra per imparare le tecniche di primo soccorso, per intervenire in situazioni di rischio che coinvolgono lattanti e bambini. Gesti salvavita e manovre di disostruzione pediatriche, nozioni base molto importanti grazie ai volontari di Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bastia Umbra. Due gli appuntamenti, il primo sabato 11 Giugno alle ore 9.00 presso il Nido Comunale Piccolo Mondo, il secondo sabato 18 giugno sempre alle ore 9.00 presso l’Albero degli Gnomi.