Festa del Tricolore, le parole del Sindaco Paola Lungarotti

Ricorre oggi la Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, è stata istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale. La giornata è stata istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996.

Il Sindaco Paola Lungarotti: “La storia ha visto il vessillo tricolore come emblema di libertà: dovunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde hanno espresso nel Risorgimento una comune speranza, che accendeva gli entusiasmi e ispirava i poeti: con i Moti del ’48 e la concessione delle Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazionale. Oggi come allora vogliamo vedere nel Tricolore e nei valori che esso rappresenta una forte volontà di rinascita dal duro periodo che tutti stiamo affrontando, un simbolo che come Amministrazione Comunale abbiamo valorizzato fortemente in numerose occasioni, con l’esposizione delle bandiere e con l’illuminazione dei monumenti più rappresentativi della nostra città per commemorare e celebrare giornate e eventi istituzionali”.

Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall’Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all’articolo 12 della nostra Carta Costituzionale.

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.»

(Articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana)