Firmato dal Sindaco Paola Lungarotti il protocollo d’intesa “Scuole Sicure”

E’ stato sottoscritto ieri presso la Prefettura di Perugia il protocollo d’intesa “Scuole Sicure” 2021/2022 tra il Sindaco Paola Lungarotti e il Prefetto di Perugia, dott. Armando Gradone. Un impegno a regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, riferita all’arco temporale del prossimo anno scolastico 2021/2022 e preliminare all’erogazione del contributo di 15mila euro da parte del Ministero dell’Interno al Comune di Bastia Umbra da destinarsi al progetto predisposto dalla Polizia Locale di Bastia Umbra, finalizzato a contribuire alla costruzione di un modello di sicurezza attivamente partecipata.

Fonte: Ufficio Staff del Sindaco – Comune di Bastia Umbra

Il progetto prevede l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di telecamere presso la Scuola Media ‘C. Antonietti’ e presso la sezione di scuola superiore ‘R. Bonghi’ in viale Giontella, strumenti importanti per perseguire gli obiettivi inseriti all’interno della strategia complessiva delle politiche di sicurezza per elevare i risultati ed innalzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza. Un progetto fatto anche di formazione con una serie di iniziative che saranno promosse negli istituti scolastici, con interventi coordinati della Polizia Locale insieme alle altre forze dell’ordine e al personale della locale Azienda Sanitaria.

L’obiettivo è quello di favorire la diffusione della cultura e dei valori del vivere civile, della sicurezza e della salute, per contrastare sia il bullismo che il cyberbullismo, nonché la diffusione degli stupefacenti tra i giovani, un impegno a mettere in campo misure che abbiano lo scopo di prevenire non di reprimere, regole per la tutela della convivenza civile e democratica.

Alla sottoscrizione, oltre al Sindaco di Bastia Umbra era presente anche il Sindaco di Corciano, altro Comune ad aver visto approvato il progetto presentato. Il Prefetto Gradone ha riferito che i dati sulla sicurezza a Bastia sono lusinghieri, con una riduzione evidente rispetto al periodo precedente alla pandemia, in particolare sui furti. Il Sindaco Lungarotti ringraziando il Prefetto, esprime il proprio ringraziamento verso le forze dell’ordine e la Polizia Locale, “è evidente – asserisce- che l’aumento della video sorveglianza e delle azioni messe in campo su piu fronti hanno portato i loro frutti e con queste ulteriori misure che andremo a realizzare sulle scuole rafforzeremo i risultati raggiunti”.