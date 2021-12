Il Sindaco ringrazia le Forze dell’Ordine e Polizia Locale

Nella giornata di ieri, 16 dicembre, sono stati attuati servizi straordinari di prevenzione e controllo su tutto il territorio di Bastia Umbra. 6 posti di controlli che hanno permesso di identificare 158 persone, controllare 98 veicoli e ispezionare 7 esercizi commerciali.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

“Gli agenti del Commissariato PS di Assisi e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, hanno condotto congiunti controlli per dare una risposta ancora più incisiva nella prevenzione e nel contrasto ai furti in appartamento passando al setaccio ogni punto di accesso al territorio comunale, strada, piazza, spazio pubblico”.

Per la sinergia e la collaborazione, per la mobilitazione delle Forze dell’Ordine, per l’impegno messo in campo per garantire la sicurezza dei cittadini, del nostro territorio di Bastia Umbra, con servizi straordinari di prevenzione e controllo a servizio della comunità locale il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore alle Politiche di Sicurezza Urbana Valeria Morettini e l’Amministrazione tutta ringraziano il Questore di Perugia dott. Giuseppe Bellassai, il Vice Questore Francesca Domenica Di Luca, gli agenti della Polizia di Stato, rinnovando

gli Auguri di Buone Feste a tutte le Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio, in particolare alla nostra Polizia Locale.