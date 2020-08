La biblioteca di Bastia Umbra ottiene contributo di diecimila euro per acquisto libri

Con il decreto del MiBACT n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, la Biblioteca di Bastia Umbra è stata ammessa nell’elenco dei beneficiari.

Reduce dall’ultimo successo che la vede insignita per la seconda volta del titolo di “Città che legge” e già beneficiaria di un contributo di trentamila euro erogato dal Cepell, classificandosi al quinto posto su 73 proposte presentate insieme ad altri sei comuni umbri, ecco che di nuovo risulta beneficiaria di altri contributi.

Un ulteriore importantissimo traguardo per la nostra Biblioteca Comunale che si aggiunge ai tantissimi riconoscimenti avuti negli ultimi anni frutto di un intenso lavoro sinergico fra l’Amministrazione Comunale e le bibliotecarie.

Grazie ai finanziamenti ottenuti, finalmente doteremo la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di un primo nucleo di libri legati alle tematiche dei mondi della disabilità e della diversità. L’obiettivo è di creare una “Sezione Speciale” che possa diventare un punto di riferimento locale di sensibilizzazione e informazione sui libri “alternativi” e “accessibili” per bambini con bisogni comunicativi complessi inclusi i bambini con disturbi di linguaggio o di attenzione, migranti e con disabilità.

I libri modificati con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa sono infatti indicati non solo per lo sviluppo delle competenze comunicative di bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunicativi complessi, ma anche per persone straniere al primo approccio con la lingua locale e in generale per i soggetti con fragilità di comunicazione a tutte le età. Lo scopo è quello di fornire un’esperienza di lettura partecipata in grado di apportare un contributo significativo in ogni contesto di vita quotidiana: famiglia, scuola, servizi educativi e sanitari e comunità di appartenenza.

“Un progetto molto importante afferma il Sindaco Paola Lungarotti – un altro passo verso la cultura dell’inclusione, verso una cultura per tutti, per tutti i bambini a cominciare dai bambini con esigenze e bisogni speciali. Questo è un dovere per le istituzioni. La Biblioteca è un servizio per la collettività il cui obiettivo è di incrementare sempre di più gli strumenti socio-educativi e il patrimonio delle risorse accessibili.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le bibliotecarie, Sistema Museo, Michela Giuglietti, le Volontarie Nati per Leggere, per l’impegno e per tutte le iniziative di grande successo di R-Estate a Bastia. La Biblioteca va in città anche domenica 30 agosto, nella Domenica ecologica in volontariato – Giornata delle Associazioni – dalle ore 18.00 in Piazza Mazzini con La Biblioteca regala Libri”.