Chiama o scrivi in redazione

Locus Bastia Umbra presentazione del concept della nuova pavimentazione di Piazza Giuseppe Mazzini

Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 18.00, presso il Cinema Teatro Esperia sarà presentato alla cittadinanza il concept della nuova pavimentazione della centrale piazza Mazzini. Nel rispetto delle norme di sicurezza, gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione, al numero telefonico 075 8018294, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (fino ad esaurimento posti).

© Protetto da Copyright DMCA

Per consentire una più ampia partecipazione, l’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bastia Umbra. Oltre al Sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia interverranno Paolo Belardi e Simone Bori. Modererà l’incontro il Presidente del Consiglio Comunale, Giulio Provvidenza.