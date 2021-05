Chiama o scrivi in redazione

Open Day Nidi privati a Bastia Umbra, sabato 22 maggio

Sabato 22 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nell’ambito dell’iniziativa “Nidi aperti”, gli asili nido privati del Comune di Bastia Umbra “Il mondo della fantasia “ ,”L’isola felice “ e “Piccole orme” apriranno le loro porte per far conoscere gli spazi interni ed esterni riorganizzati secondo la normativa Covid, il personale altamente qualificato e l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022.

Dopo questo lungo periodo emergenziale sempre più è importante il rapporto con le famiglie, protagoniste insieme ai servizi della crescita dei bambini. “Nidi aperti” è un’occasione per cercare di ritrovare quella normalità tanto desiderata. Nel fine settimana appena trascorso sono stati i nidi comunali ad aprire le loro porte alla visita di genitori e famiglie.