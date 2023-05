Open day per il rilascio della carta d’identità elettronica

Giovedì 08 e 22 giugno 2023, dalle 14.00 alle 18.00

Presso gli uffici del Comune di Bastia Umbra si terranno due open day per il rilascio della carta d’ identità elettronica. In queste date sarà possibile recarsi presso gli sportelli in piazza Cavour 19 senza appuntamento e fare richiesta per ottenere il documento.

L’iniziativa è riservata ai soli residenti a Bastia Umbra.

“Si tratta di un’iniziativa che punta ad avvicinare sempre di più i servizi alle esigenze dei cittadini e a supportare la riduzione delle tempistiche agevolando l’accesso agli uffici – ha detto il Sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, aggiungendo che – gli open day sono realizzati grazie alla volontaria disponibilità degli operatori dell’ufficio Servizi Demografici. Il giorno 8 e il 22 giugno, dalle 14 alle 18, sarà quindi possibile accedere agli uffici comunali senza prenotazione e procedere così alla richiesta della carta d’identità elettronica. Un’iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo per rispondere alle esigenze dei tanti cittadini che hanno la necessità di richiedere il documento”.

Open day per il rilascio della carta d’identità elettronica: documenti necessari

La carta d’identità scaduta, in scadenza, deteriorata; o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento del precedente documento – in originale – unitamente ad un altro documento d’identità (anche scaduto).

NON CONIUGATO con figli minori; link: assenso genitori ; Il costo per il rilascio è di 22,00€ da portare in contanti precisi o bancomat;

1 FOTO FORMATO TESSERA RECENTE.

—> È inoltre possibile esprimere la propria volontà per la donazione degli organi (si / no / non mi esprimo) esonerando eventuali eredi dalla decisione.

Tutte le informazioni dettagliate sulla carta d’identità elettronica sono presenti al seguente link: www.comune.bastia.pg.it