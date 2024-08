Parla assessora Furiani alla Sagra sfida e progetti per Bastia Umbra

Parla assessora Furiani – Durante l’inaugurazione della 49esima Sagra della Porchetta di Costano, l’assessora Ramona Furiani ha affrontato diverse tematiche sociali che la nuova giunta comunale, guidata dal sindaco Erigo Pecci, sta cercando di risolvere. La festa, molto attesa dai cittadini, si è rivelata un’occasione per discutere su come il comune intenda gestire le sfide attuali.

Intervistata poco dopo il taglio del nastro, l’assessora Furiani ha sottolineato come eventi di questo tipo rappresentino un importante momento di aggregazione per la comunità. “Una festa come la Sagra della Porchetta non è solo un evento culturale, ma anche un modo per unire le persone, rafforzando il senso di appartenenza alla città,” ha affermato. Nonostante il clima festoso, ha riconosciuto che Bastia Umbra deve affrontare numerose problematiche sociali.

Entrata da poco nel suo ruolo, l’assessora Furiani ha parlato delle sue prime impressioni e delle condizioni che ha trovato nel suo dipartimento. “Mi sono trovata molto bene con i dipendenti del settore, che mi hanno subito accolto e supportato nel mio incarico,” ha detto. “C’è molto lavoro da fare, ma abbiamo una squadra motivata e pronta ad affrontare le sfide.”

Uno degli obiettivi principali del suo assessorato è la revisione del piano regolatore, un progetto che non si limita alla pianificazione del territorio, ma include anche lo sviluppo economico e culturale della città. “Il piano regolatore è una visione integrata di città. Non riguarda solo l’urbanistica, ma anche lo sviluppo sociale ed economico di Bastia Umbra,” ha spiegato l’assessora. “È il quadro entro il quale vogliamo costruire la città del futuro, tenendo conto di tutte le sue componenti.”

La nuova giunta, che si è insediata a seguito delle recenti elezioni, ha dovuto affrontare una rapida transizione. “Siamo stati letteralmente catapultati in una situazione in cui l’amministrazione è già in piena attività,” ha raccontato Furiani. “Abbiamo preso in mano le redini di una macchina amministrativa in corsa, e stiamo cercando di mantenerne il ritmo, se non addirittura di accelerarlo.”

L’assessora ha riconosciuto che le difficoltà non mancano, ma ha espresso ottimismo riguardo alla capacità della giunta di affrontarle. “Non sarebbe onesto dire che non ci sono problemi, ma ogni difficoltà rappresenta una sfida che siamo pronti ad accogliere. Siamo determinati a lavorare al meglio per il bene di Bastia Umbra,” ha dichiarato.

Il sindaco Erigo Pecci e la sua squadra stanno cercando di stabilire una nuova direzione per il comune, puntando su un’amministrazione efficiente e responsabile. Durante il suo discorso inaugurale alla sagra, Pecci ha ringraziato i cittadini per la fiducia accordata e ha ribadito l’impegno della giunta nel lavorare per migliorare la qualità della vita della comunità.

L’assessora Furiani, nel concludere l’intervista, ha augurato buon lavoro a tutti i suoi colleghi e ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’entusiasmo nel raggiungere gli obiettivi prefissati. “In bocca al lupo a tutti noi,” ha detto sorridendo. “Siamo pronti a dare il massimo.”

La Sagra della Porchetta di Costano continuerà per tutto il weekend, offrendo ai visitatori non solo la possibilità di gustare la celebre porchetta, ma anche di partecipare a vari eventi culturali e musicali organizzati per l’occasione. Il sindaco Pecci ha invitato tutti a partecipare, sottolineando come la sagra rappresenti una tradizione importante per la comunità di Bastia Umbra, unendo cittadini e promuovendo lo spirito di solidarietà.