Piazza, ostello, biblioteca e parcheggi [Foto gallery]: il futuro di Bastia Umbra

Presentato il progetto con architetto Pellegrini e Comune

È stato presentato mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 21:00 presso l’Auditorium Sant’Angelo il nuovo piano attuativo di ristrutturazione dell’area R6 di Piazza del Mercato a Bastia Umbra. L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione dell’architetto Pietro Carlo Pellegrini, incaricato della progettazione, e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Nel corso della serata l’assessora all’Assetto del Territorio, Ramona Furiani, ha chiarito alcuni aspetti chiave dell’intervento urbanistico. A proposito dell’ipotesi di un ostello in centro, ha spiegato: «Il tema della pianificazione in questo caso non involge prettamente la destinazione del mattatoio perché quello è più attinente al bando. In ogni caso, credo che Bastia non abbia mai dato risposta a questo tipo di esigenza. Bastia è una città con una concentrazione abitativa elevata e una popolazione giovane, capace di attrarre nuove generazioni anche in chiave turistica. Non abbiamo paura di questa sfida, ci crediamo molto».

L’assessora ha inoltre sottolineato il ruolo delle realtà giovanili: «Una grandissima realtà come quella degli scout rappresenta un volano per l’attrattività di Bastia. Non abbiamo paura di accogliere questo tipo di turismo».

Quanto al futuro dell’area, Furiani ha ribadito la presenza di vincoli urbanistici da rispettare: «Lì c’è una pianificazione che non dipende da me né da lei. Ci sono diritti edificatori oggettivi che non possono essere discussi. Quella parte di città ha bisogno di essere realizzata, riqualificata e restituita alla città». Sul tema dei parcheggi, ha precisato: «Saranno mantenuti, assolutamente sì. È stata una nostra precisa preoccupazione, ha aggiunto il sindaco Erico Pecci, confrontata con l’architetto Pellegrini, quella di garantire un numero di parcheggi adeguato o addirittura aumentato. Lo spazio deve rimanere vivibile e aperto alla socialità».

In merito alla nuova bibliomediateca prevista nel piano, Furiani ha fornito dettagli sulla destinazione degli spazi: «Lo spazio sarà culturale e avrà una connessione con il mattatoio. I metri quadrati destinati alla medioteca saranno 900, suddivisi tra piano terra e primo piano. Ospiterà la biblioteca, che attualmente ha un numero di volumi molto al di sotto di quello atteso per una città come Bastia. L’obiettivo è costruire una biblioteca all’altezza delle potenzialità della città, con una sezione multimediale allineata alle nuove tecnologie».

Durante il dibattito è intervenuto anche Francesco Fratellini della lista Bastia Popolare, che ha espresso apprezzamento per la qualità progettuale, pur sollevando alcune critiche.

Il confronto, che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e tecnici, proseguirà con ulteriori incontri pubblici per approfondire gli aspetti tecnici e urbanistici del piano.

Tra gli intervenuti anche du eex sindaci della città, Stefano Ansideri e Francesco Lombardi, ma anche gli assessori della giunta Pecci, Zocchetti e Cormanni. Tra la gente anche la vice presidente della Provincia, Laura Servi e il segretario di Forza Italia, Giusy Grasso.

Preziosi gli interventi tra sui si segnala quello di Borgarelli. Molti gli esperti intervenuti, fra questi anche l’ex assessore architetto Claudia Lucia e come detto anche Francesco Fratellini, al cui intervento dedichiamo un servizio a parte. Tra il pubblico anche Catia Degli Esposti, ex assessore della giunta Stefano Ansideri.