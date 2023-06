Presentati i progetti della rigenerazione urbana delle vie di Bastia

Presentati i progetti – Lo Studio Stradivarie, in collaborazione con l’arch. Claudia Marcon, ha presentato alla cittadinanza i progetti esecutivi per la rigenerazione urbana di Via Roma e dell’Asse viale Giontella, viale San Francesco e traverse. Questi interventi fanno parte di una visione complessiva di riqualificazione che si estende da Piazza Mazzini a Via Roma, includendo l’importante asse viale Giontella e il Palazzetto dello Sport.

di Marcello Migliosi

I lavori per la riqualificazione di Via Roma avranno inizio nell’ottobre 2023 e si concluderanno nel gennaio 2025. Questa arteria riveste grande importanza sia dal punto di vista viabilistico che economico, simbolico e storico. Uno degli obiettivi principali è migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti attraverso l’istituzione di una Zona 30 lungo l’intero percorso. Il progetto prevede un investimento complessivo di €1.758.351,94, di cui un milione proviene dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il restante importo, 758.351,94, da fondi comunali.

Per minimizzare i disagi durante i lavori, che si protrarranno per 480 giorni, saranno suddivisi in sette fasi con una durata variabile da 40 a 70 giorni ciascuna. Ogni tratto completato sarà immediatamente accessibile. Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze delle famiglie e delle attività commerciali lungo Via Roma, al fine di garantire che nessuna attività dovrà chiudere durante i lavori.

Il progetto comprende anche la riqualificazione estetica e funzionale di Via Roma, con l’inserimento di aiuole fiorite, aree verdi e arredo urbano. La piantumazione del verde sarà effettuata al termine dei lavori, insieme all’intera area interessata. Inoltre, l’area verde di fronte alla scuola Don Bosco sarà ampliata, mantenendo comunque il parcheggio, e saranno installati elementi di arredo urbano nel giardino della scuola.

Anche per questo intervento, l’Amministrazione Comunale ha previsto dei ristori per le attività commerciali. Il lavoro è stato programmato in modo tale che nessuna attività dovrà chiudere durante i lavori.

Contestualmente ai lavori strutturali e infrastrutturali, verranno riqualificati ed implementati anche l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e quello dell’illuminazione pubblica lungo l’asse viale Giontella, con dettagli mirati a illuminare sia la sede stradale che quella pedonale, utilizzando marcapasso e segnaletica stradale.

Per quanto riguarda l’intervento su Via San Francesco, Via Marsala e Viale Giontella, i lavori avranno inizio a settembre 2023 e si concluderanno a gennaio 2024. Questo intervento è necessario poiché la sede stradale è gravemente compromessa dalle radici dei pini presenti lungo le vie interessate. In totale, saranno presi in considerazione 98 alberi esistenti lungo queste strade, di cui 22 pini. Alcuni di questi alberi sono stati autorizzati dalla commissione paesaggistica per la rimozione.

L’architetto Gianluca Falcinelli, responsabile del progetto di rigenerazione urbana di Bastia Umbra, ha presentato una visione complessiva che include la riqualificazione, il risanamento e la conservazione della sede viaria di Via San Francesco, Via Marsala e Via A. Manzoni, nonché la rigenerazione dei giardini Giontella e del viale. Questi interventi mirano a creare un equilibrio e un’armonia ripartendo dalla memoria dei luoghi. L’investimento totale richiesto ammonta a €416.000, di cui €210.000 provengono dai fondi del PNRR e €206.000 dai fondi comunali.

I tre progetti di Piazza Mazzini, Via Roma e Viale Giontella sono stati sviluppati in modo sinergico, pur lavorando singolarmente, per creare una visione complessiva di riqualificazione urbana. L’obiettivo è restituire alla città la sua bellezza, l’armonia e il piacere di frequentarla non solo per necessità, ma come luoghi di rilevanza sociale. In particolare, Via Roma recupererà una centralità grazie alla riqualificazione che favorirà anche la Scuola Primaria Don Bosco.

L’incontro di presentazione dei progetti si è rivelato proficuo e partecipato, con interventi da parte dei presenti e il sostegno del sindaco Paola Lungarotti e dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni. Erano presenti anche altri membri dell’Amministrazione Comunale, il Dirigente e il Responsabile dei Lavori Pubblici. Il prossimo incontro tematico si terrà presso la Sala del Consiglio Comunale mercoledì 14 giugno alle ore 20.45.