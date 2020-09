Pressostruttura San Lorenzo, giunta approva progetto definitivo

La Giunta di Bastia Umbra ha approvato il progetto definitivo della pressostruttura che verrà realizzata a San Lorenzo, adiacente al locale del Centro Sociale. Con lo stesso intervento verranno ristrutturati gli spogliatoi già presenti nella parte posteriore della struttura del Centro Sociale stesso. A breve verrà dato il via per la gara d’appalto per la realizzazione della struttura, importante per dare nuovi spazi alle associazioni sportive. L’opera consiste in una struttura realizzata con materiali mantenuti in posizione tramite sovra-pressione.

Si tratta di un ulteriore tassello del programma di mandato che sta andando verso la realizzazione, l’affidamento del servizio di progettazione è stato fatto nel novembre 2019 , (con DGC n° 92 del 09.06.2020)è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e con DGC n° 145 del 27.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo.

Si procederà ora mediante appalto integrato all’affidamento della progettazione esecutiva e contestuale esecuzione lavori. Inizialmente l’Amministrazione ha chiesto di valutare ipotesi di realizzazione della presso-struttura in due distinte località: Campiglione e Ospedalicchio. Alla luce delle risultanze relative a questi due siti in data 06.03.2020 l’Amministrazione ha richiesto ai progettisti incaricati di valutare anche una terza ipotesi di ubicazione (S. Lorenzo).

L’Emergenza COVID-19 ha impedito spostamenti tra regioni. Non appena ciò è stato possibile i professionisti hanno fatto sopralluogo e sviluppato l’ipotesi anche per S. Lorenzo.

Con la DGC 92 del 09.06.2020 l’Amministrazione analizzando le tre ipotesi sviluppate ha deciso per S. Lorenzo. Il Progetto definitivo approvato con n° 145 del 27.08.2020 ha preso in considerazione proprio quest’area.