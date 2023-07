“Progetto “B-Open”, spazi aggregazione per giovani finanziati dal Comune

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale ha assegnato il finanziamento al progetto “B-Open” presentato dal Comune di Bastia Umbra, Settore Cultura, Sport, Turismo, Progettazione Fondi Comunitari, nell’ambito del bando “Giovani in Biblioteca”. L’iniziativa mira a creare spazi di aggregazione dedicati alle giovani generazioni, con l’obiettivo di promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative per un sano utilizzo del tempo libero. Il progetto, dal costo totale di Euro 126.834,60, riceverà un contributo di Euro 101.456,80 dal Dipartimento, affiancato da un cofinanziamento di Euro 25.377,80 fornito dal partenariato proponente.

Il Comune di Bastia Umbra guiderà il progetto “B-Open” in rappresentanza di un ampio partenariato territoriale, composto da Fare Cooperativa Sociale, Sistema Museo, l’Associazione Europa Comunica cultura aps e l’Associazione Culturale Chroma. Al progetto partecipano anche altre istituzioni ed associazioni, tra cui l’Istituto Istruzione Superiore “Polo-Bonghi”, l’Ente Palio de San Michele, la Scuola di Musica Comunale, l’Oratorio Centro S. Michele Anspi e il Tavolo di Coordinamento Comunale per i Patti Educativi Territoriali.

Il progetto “B-Open” mira a creare e valorizzare spazi all’interno della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” per promuovere l’aggregazione giovanile attraverso percorsi e occasioni formative e culturali. L’obiettivo è realizzare luoghi polivalenti e innovativi, con orari estesi, per favorire un’ampia fruibilità. Questi spazi consentiranno ai giovani di partecipare attivamente ad attività formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, attraverso un processo partecipato ed inclusivo.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza delle Politiche Giovanili come priorità dell’Amministrazione e ha elogiato il progetto “B-Open” per il suo ruolo nel coinvolgimento dei giovani nella vita sociale e culturale della comunità locale. L’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli ha evidenziato l’aspetto partecipativo del progetto e l’opportunità che offre ai giovani del territorio per usufruire di servizi innovativi e formativi.

Il progetto “B-Open” rappresenta un passo significativo verso la costruzione di spazi di aggregazione accoglienti e stimolanti, promuovendo un coinvolgimento attivo dei giovani nella vita cittadina e contribuendo alla valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro di socialità e formazione.