Puzza maiali, caro Pd, l’Amministrazione non prende a schiaffi nessuno

In risposta al comunicato del PD di Bastia Umbra apparso in Bastia Oggi sulla “puzza” che si sente in questi giorni di forte calura , per prima cosa chiariamo che tale puzza non è attribuibile alla reintroduzione della fertirrigazione con liquami di origine animale visto che, come già dichiarato nel Consiglio comunale di ieri sera e verificabile presso gli uffici preposti, tale pratica di concimazione non è stata ancora introdotta nel nostro territorio.

Ma al di là di questa precisazione, non di poco conto, che il PD ha omesso di segnalare, l’Amministrazione si è attivata da tempo – da aprile- con azioni articolate, condivise e coordinate anche con l’Amministrazione comunale di Bettona, coinvolta anch’essa in questa problematica, per monitorare e controllare l’utilizzo della fertirrigazione e non solo.

tavolo tecnico con Arpa , Polizia Locale, Usl

Sempre nel Consiglio comunale di ieri sera il Sindaco Paola Lungarotti ha riportato l’impegno svolto fino ad ora da questa Amministrazione, concretizzato in: convocazione insieme a Bettona di un tavolo tecnico con Arpa , Polizia Locale, Usl; incontri con funzionari della Regione; richiesta di incontro con il Prefetto. I tecnici dell’Arpa e dell’Asl stanno effettuando controlli e sopralluoghi.

Vengono prima le teorie o i fatti?

Vengono prima le teorie o i fatti? L’Amministrazione sta raccogliendo tutte le necessarie informazioni e i dovuti rilievi prima di dichiarare l’origine effettiva della “puzza”, sta di fatto che ad oggi nel nostro territorio questa non è causata dalla fertirrigazione con liquami di origine animale. Appena acquisiti i dati dei rilievi effettuati dal personale dell’Arpa e dell’Asl sarà cura di questa Amministrazione informare la cittadinanza e se necessario prendere i dovuti provvedimenti.

Cordiali Saluti.

IL SINDACO

Prof.ssa Paola Lungarotti