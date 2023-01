Servizio refezione scolastica apertura iscrizioni anno Scolastico 2023/2024

Si informa che dal 23 Gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica Anno Scolastico 2023/2024. La domanda dovrà essere presentata per gli alunni che frequenteranno il 1° anno della Scuola d’Infanzia e Primaria del territorio comunale a tempo pieno.

Per gli utenti già iscritti, il servizio sarà rinnovato d’ufficio alle stesse condizioni dell’Anno Scolastico precedente, comprese le richieste di diete speciali per motivi di salute ed etico/religiosi; salvo diversa comunicazione del genitore/tutore.

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato:

1. Digitalmente, utilizzando il servizio on-line del portale Istituzionale, da parte degli utenti possessori di SPID ( Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Potrà essere inviato qualunque documento inerente il Servizio (Attestazioni, Certificazioni ecc…). Nella sezione “iter della pratica” l’utente potrà visualizzare lo stato del procedimento.

2.In via residuale, esclusivamente in mancanza di SPID o CIE le istanze ed eventuali ulteriori documentazioni potranno essere inviate per e-mail a marina.pedone@comune.bastia.pg.it allegando un documento di riconoscimento del genitore/tutore richiedente la fruizione del Servizio.

Tutte le informazioni, le nuove tariffe in vigore dal 1° settembre 2023 e la documentazione inerente il Servizio, sono scaricabili accedendo alla home-page del sito Istituzionale – Istanze on- line – Servizi Scolastici – Servizio Mensa (non è richiesta autenticazione) o cliccando al link:https://www.comune.bastia.pg.it/zf/index.php/suap/informazioni

Per essere informati sul menù giornaliero somministrato (merenda e pranzo), è attiva l’applicazione “Camst Ristorazione Scolastica” da scaricare gratuitamente sul proprio cellullare.

Il modulo di iscrizione con le nuove tariffe in vigore dal 1^ settembre 2023 approvate con Delibera di G.C. n. 275 del 29/12/2022 www.comune.bastia.pg.it

Per info:

Da Lunedì a Venerdì: ore 8.00 – 14.00. Pomeriggio: Martedì e Giovedì ore 14.30 – 17.30

Funzionario Incaricato: Marina Pedone tel. 075/8018290

mail: marina.pedone@comune.bastia.pg.it