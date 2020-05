Sindaco Bastia, si tranquillizzi il Pd sull’ospedale da campo

“In risposta alle preoccupazioni del PD Locale per le sorti del Centro fieristico, con nota del 7 maggio ribadiamo che ad oggi non c’è niente che possa compromettere il suo futuro né che vi venga istallato un Ospedale da Campo. Non sono sinonimi il collaudo con l’istallazione, la provvisorietà con la permanenza, basandosi solo sulle notizie uscite sui media e sulla stampa. Lo scrive in una nota il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

Quando avremo informazioni più certe e posizioni più chiare nei riguardi dell’Ospedale da campo – aggiunge – sarà nostra premura mettere al corrente la comunità e coinvolgere i suoi rappresentanti istituzionali nelle decisioni da prendere.

Teniamo molto all’Umbriafiere, è un obiettivo forte del nostro mandato amministrativo, ci piace pensarlo rinnovato nelle strutture per essere più competitivo nel panorama regionale, nazionale e non solo. E non siamo da soli, possiamo confidare nel Governo regionale che ha ben compreso queste potenzialità, cosa che ieri non è stato possibile”.