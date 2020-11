L’Amministrazione rimanda al mittente le critiche del Pd

L’interrogazione presentata dai consiglieri del PD per “ripristinare la segnaletica di limitazione di circolazione ai mezzi pesanti (eccetto carico e scarico), precedentemente esistente in Via San Bartolo-Via Monte Vettore” non è stata accolta in seduta consiliare per delle valutazioni molto ponderate e supportate dai dati rilevati dalla Polizia Locale, di seguito riportati: non congestionare ulteriormente via Firenze, sia per l’alto volume di traffico già presente su tale via, sia per essere una strada costeggiata senza soluzione di continuità da abitazioni, esercizi commerciali, pubblici esercizi, farmacia; pertanto altamente utilizzata anche da pedoni e utenti deboli in generale. A tal proposito giova ricordare che via Firenze si rappresenta tra quelle col più alto tasso di sinistrosità stradale del Comune; le strade su cui si chiede venga ripristinato il divieto per i mezzi pesanti, di fatto hanno una carreggiata più ampia, sono dotate per la gran parte di marciapiedi e si snodano lungo un percorso in cui la presenza di fabbricati e relative attività umane è molto inferiore a quella di via Firenze.

DATI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE.

rilevazione del traffico totale veicoli al giorno incidenza mezzi di grandi dimensioni

Maggio 2014 via Firenze dir. Nord 4778 7.57 %

Maggio 2014 via Firenze dir. Sud 6464 8,11 %

Gennaio 2015 via San Bartolo dir. Nord 4250 6,43 %

Gennaio 2015 via San Bartolo dir. Sud 5076 9,79 %

Novembre 2018 via Firenze dir. Nord 4301 7.99 %

Novembre 2018 via Firenze dir. Sud 5228 8,10 %

Dicembre 2018 via San Bartolo dir. Nord 4878 7,50 %

Dicembre 2018 via San Bartolo dir. Sud 5591 8,45 %

Incidenti rilevati dal Corpo Polizia Locale di Bastia Umbra nel decennio 2010-2019

decennio 2010-2019 anno 2019

Via Firenze 46 Via Firenze 3

Via Monte Vettore 9 Via Monte Vettore 0

Via San Bartolo 5 Via San Bartolo 0

Questi sono i dati oggettivi da cui non si può prescindere.

Proprio perché siamo una Amministrazione che cerca di proteggere tutti, ridurre le vie di transito dei mezzi pesanti contraddice il principio di protezione, aumenta e concentra i rischi. Non perdiamo le occasioni, le facciamo nostre se meritevoli di valutazione e se risolvono le criticità. Forse è il PD che ancora oggi vede le questioni con lenti miopi e le affronta in maniera parziale.

L’Assessore alla Sicurezza Urbana Valeria Morettini